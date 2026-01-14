Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής με καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Παρτίζαν που αποτελεί και μέλος της ομάδας του Gazzetta, ως σχολιαστής στο Gazz Floor powered by Novibet, κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.
Ο πρώην διεθνής φόργουορντ επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο ως Αθλητή της Χρονιάς, την Φωτεινή Τριχά ως Αθλήτρια της Χρονιάς, την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών ως Ομάδα της Χρονιάς στους Άνδρες και την Εθνική Πόλο Γυναικών ως Ομάδα της Χρονιάς στις Γυναίκες.
Αναλυτικά οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου
- Αθλητής της Χρονιάς: Στέφανος Ντούσκος
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Φωτεινή Τριχά
- Ομάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Μπάσκετ Ανδρών
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Πόλο Γυναικών
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της Χρονιάς: Νάσος Γκαβέλας
- Rising Star - Άνδρας: Νεοκλής Αβδάλας
- Rising Star - Γυναίκα: Κατερίνα Πολυμέρου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.