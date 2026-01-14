Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου

Οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής με καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Παρτίζαν που αποτελεί και μέλος της ομάδας του Gazzetta, ως σχολιαστής στο Gazz Floor powered by Novibet, κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.

Ο πρώην διεθνής φόργουορντ επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο ως Αθλητή της Χρονιάς, την Φωτεινή Τριχά ως Αθλήτρια της Χρονιάς, την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών ως Ομάδα της Χρονιάς στους Άνδρες και την Εθνική Πόλο Γυναικών ως Ομάδα της Χρονιάς στις Γυναίκες.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ιωάννη Παπαπέτρου