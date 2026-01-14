Ο ΚιΣόν Φίζελ, έφτασε στη «Sunel Arena» και πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01), την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, ανακοίνωσε την απόκτηση του ΚιΣόν Φίζελ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/01) και ο ίδιος, κατέφτασε στη χώρα μας το ίδιο βράδυ, προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο ρόστερ της Ένωσης.

Μόλις λίγες ώρες από την άφιξή του ο Αμερικανός, δεν έχασε χρόνο και... έπιασε δουλειά με τους «κιτρινόμαυρους».

Ο 27χρονος είναι ένας ικανότατος ριμπάουντ που δίνει λύσεις και με την άμυνα του ψηλά, πάνω από τη στεφάνη. Βγαίνει δυναμικά στην άμυνα τόσο στον προσωπικό του αντίπαλο, όσο και στον αντίπαλο κοντό, αν χρειαστεί να παίξει hedge out για να δυσκολέψει την επίθεση.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την Καρδίτσα (17/01, 16:15), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL , όπου αναμένεται και το ντεμπούτο του Φίζελ.