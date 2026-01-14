ΑΕΚ: Πρώτη προπόνηση για Φίζελ
Η ΑΕΚ, ανακοίνωσε την απόκτηση του ΚιΣόν Φίζελ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/01) και ο ίδιος, κατέφτασε στη χώρα μας το ίδιο βράδυ, προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στο ρόστερ της Ένωσης.
Μόλις λίγες ώρες από την άφιξή του ο Αμερικανός, δεν έχασε χρόνο και... έπιασε δουλειά με τους «κιτρινόμαυρους».
- Φίζελ: «Ιστορική ομάδα η ΑΕΚ με σπουδαίους οπαδούς»
- Φίζελ, το... κλειδί που ομορφαίνει τη ρακέτα της ΑΕΚ
- Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γκάουνλτοκ ο Κολοσσός: Ανακοίνωσε τον Τσέισον Ραντλ
Ο 27χρονος είναι ένας ικανότατος ριμπάουντ που δίνει λύσεις και με την άμυνα του ψηλά, πάνω από τη στεφάνη. Βγαίνει δυναμικά στην άμυνα τόσο στον προσωπικό του αντίπαλο, όσο και στον αντίπαλο κοντό, αν χρειαστεί να παίξει hedge out για να δυσκολέψει την επίθεση.
Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την Καρδίτσα (17/01, 16:15), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL , όπου αναμένεται και το ντεμπούτο του Φίζελ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.