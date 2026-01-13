Φουρνιέ: «Η έδρα της Παρτίζαν είναι η πιο θορυβώδης που έχω παίξει»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν (14/1), λίγο πριν την αναχώρηση των Ερυθρολεύκων από την Αθήνα για το Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός την Παρτιζάν στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ να μιλάει για τα όσα περιμένει να ζήσει στο Βελιγράδι και την Beogradska Arena

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

Για την Παρτιζάν: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί. Πέρσι που έπαιξα εκεί ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο που έχω αγωνιστεί. Ήταν πολύ σκληρή ατμόσφαιρα και έντονο παιχνίδι. Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές και θα δούμε».

Για την προετοιμασία σε τέτοια ματς: «Προετοιμάζεσαι όπως σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίξεις τέτοια παιχνίδια για μένα. Εκεί που το κοινό κάνει φασαρία».

Για αυτά που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Όπως λέω πάντα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να μοιράσουμε την μπάλα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το ματς».