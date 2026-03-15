Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, καθώς πέρασε και από την έδρα του Πανιωνίου.
Από πίσω, στην δεύτερη θέση παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, που επέστρεψε από το -17 και πήρε εν τέλει άνετα τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.
Τέλος, σε ένα κομβικό για την παραμονή, ο Κολοσσός πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14/03
*ΠΑΟΚ - Άρης (αναβολή)
Κυριακή 15/03
Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής 98-85
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 16-4
- ΑΕΚ 14-5
- ΠΑΟΚ 11-6
- Άρης 10-7
- Περιστέρι 10-9
- Ηρακλής 8-10
- Προμηθέας 7-12
- Μύκονος 7-12
- Κολοσσός 6-13
- Καρδίτσα 5-14
- Πανιώνιος 5-14
- Μαρούσι 4-16
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (22η)
21/3
Προμηθέας Πάτρας – Κολοσσός Ρόδου 16:00
Άρης Betsson – Καρδίτσα 16:30
Μαρούσι – Μύκονος Betsson 18:15
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 18:15
22/3
ΑΕΚ – Ηρακλής 13:00
Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR 16:00
Ρεπό: Ολυμπιακός
