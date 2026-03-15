Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην 21η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στην Stoiximan GBL, καθώς πέρασε και από την έδρα του Πανιωνίου.

Από πίσω, στην δεύτερη θέση παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, που επέστρεψε από το -17 και πήρε εν τέλει άνετα τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.

Τέλος, σε ένα κομβικό για την παραμονή, ο Κολοσσός πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/03

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

*ΠΑΟΚ - Άρης (αναβολή)

Κυριακή 15/03

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής 98-85

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78

Κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 16-4 ΑΕΚ 14-5 ΠΑΟΚ 11-6 Άρης 10-7 Περιστέρι 10-9 Ηρακλής 8-10 Προμηθέας 7-12 Μύκονος 7-12 Κολοσσός 6-13 Καρδίτσα 5-14 Πανιώνιος 5-14 Μαρούσι 4-16

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (22η)

21/3

Προμηθέας Πάτρας – Κολοσσός Ρόδου 16:00

Άρης Betsson – Καρδίτσα 16:30

Μαρούσι – Μύκονος Betsson 18:15

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 18:15

22/3

ΑΕΚ – Ηρακλής 13:00

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR 16:00

Ρεπό: Ολυμπιακός