Ο Ολυμπιακός θα έχει στην αποστολή του τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Φρανκ Νιλικίνα, με τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι εκτός.

Στον Ολυμπιακό έχουμε επιστροφές, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφουν στη δράση και να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για το παιχνίδι με την Παρτίζαν (14/1).

Ο Νιλικίνα ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε από το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, όταν και γλίστρησε σε ένα αυτοκόλλητο, ενώ ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ξανά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά από σχεδόν δύο μήνες, λόγω του προβλήματος στους προσαγωγούς.

Αντίθετα, εκτός θα είναι ο Μόντε Μόρις, ενώ στην αποστολή του ο Ολυμπιακός δεν έχει και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν.