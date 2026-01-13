Μπαρτζώκας: «Είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε»

Ενόψει την αναμέτρησης με την Παρτίζαν (14/01, 20:30), μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αναχώρηση του Ολυμπιακού για Βελιγράδι, αναφέροντας πως η ομάδα του αποτελεί πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιοδήποτε.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) για Βελιγράδι, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν (14/01, 20:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι να παίζεις στην ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι, ενώ στάθηκε και στους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το ματς με την Παρτιζάν: «Συμφωνώ είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογία, αλλά αν δει κάποιος το ρόστερ και την ποιότητα απορεί κανείς πως γίνεται αυτό. Όταν διαμορφώνεται μία κατάσταση στο παρκέ που δεν τους είναι αρεστή δυσκολεύονται. Τα ματς στο Βελιγράδι πάντα είναι δύσκολα. Οπότε δεν περιμένουμε τίποτα διαφορετικό, πέρα από ένα δύσκολο ματς».

Για τις διαθέσιμες επιλογές ενόψει Παρτιζάν: «Λείπει ο Μόρις, ενώ οι άλλοι είναι διαθέσιμοι και ο Τζόουνς που δεν μπορεί να παίξει. Είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Παίζουμε καλά τελευταία και αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε».

Για το αν έχει μάθει ο Ολυμπιακός να ζει με τις απουσίες στους γκαρντ: «Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα και θα παίξει. Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε κάποια σχήματα, λόγω των απουσιών. Δεν είναι καλό να μην έχεις «άσσο». Μακάρι να είναι όλοι στη διάθεση μας».



