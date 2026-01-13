Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, προπονήθηκαν μαζί με τα παιδιά του προγράμματος One Team της EuroLeague.

Μια διαφορετική προπόνηση είχαν σήμερα (13/01) οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά και προπονήθηκαν μαζί τους, στο πλαίσιο του προγράμματος του One Team της EuroLeague.

Η «πράσινη» ΚΑΕ, έστειλε μήνυμα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αναφέροντας πως οι παίκτες δεν έπαιξαν απλά μπάσκετ, αλλά μοιράστηκαν αυτό που πραγματικά έχει σημασία: Τον σεβασμό. να εξελίσσονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, σε κάθε βήμα της πορείας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



«Μια προπόνηση, ένα μήνυμα.

Επιστρέφοντας στο παρκέ, οι αθλητές του Special Olympics Hellas και οι μαθητές, προπονήθηκαν μαζί και μοιράστηκαν το παιχνίδι, τα χαμόγελα τη δύναμη της σύνδεσης μέσω του μπάσκετ.

Οι πρεσβευτές της One Team, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δεν έπαιξαν απλώς μαζί με τα παιδιά, αλλά μοιράστηκαν αυτό που πραγματικά έχει σημασία: τον σεβασμό, την κατανόηση και την ικανότητα να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, σε κάθε βήμα της πορείας τους».

