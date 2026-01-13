Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κρις Σίλβα υπέστη ρήξη δευτέρου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες.

Νοκ άουτ τέθηκε για την Φενέρμπαχτσε ο Κρις Σίλβα στην προπόνηση της Τρίτης (13/1), γεγονός που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας τραυματίστηκε στην αριστερή μηριαία περιοχή κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε πως υπέστη ρήξη δεύτερου βαθμού στον τετρακέφαλο μυ και στον τένοντα και έχει ήδη ξεκινήσει η θεραπευτική αγωγή.

Στην ενημέρωση της Φενέρμπαχτσε δεν αποσαφηνίζεται το διάστημα απουσίας του από την αγωνιστική δράση, ωστόσο με βάση το πρόβλημα που προέκυψε υπολογίζεται πως θα μείνει εκτός για 4 έως 6 εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή είναι λογικό να προκαλεί μεγάλο «πονοκέφαλο» στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος χάνει έναν σημαντικό παίκτη κοντά στο καλάθι.

Ουσιαστικά η Φενέρμπαχτσε θα πρέπει να μάθει να... ζει χωρίς τον Σίλβα όχι μόνο για τον αγώνα με την Βαλένθια την Παρασκευή (16/1), αλλά και κόντρα στη Βίρτους (21/1) στη Μπολόνια, στη Μπασκόνια (23/1), στην Αναντολού Εφές (29/1), στη Μπαρτσελόνα (3/2), στην Παρί (5/2) και πιθανότατα τον Παναθηναϊκό AKTOR (13/2) στο ΟΑΚΑ.