Παρτίζαν: Χειρουργείο και νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Μίλτον
Λίγο πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Σέικ Μίλτον, στάθηκε τρομερά άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Παρτίζαν κόντρα στη Στουντέρσκι. Ο Τζοάν Πενιαρόγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και ανέφερε πως ο παίκτης του έσπασε το αριστερό του χέρι. Ο Αμερικανός, θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.
- Αρμς στο Gazzetta: «Παίρνω αυτοπεποίθηση από μητέρα και αδερφή, τα καρφώματα του Βινς Κάρτερ»
- Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τους αγώνες του Ολυμπιακού, ενόψει δεύτερου γύρου της Stoiximan GBL
- Ο Σίλβερ έτοιμος να παρουσιάσει το πλάνο του 1 δις δολαρίων για το ΝΒΑ Europe
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mozzart, ο συγκεκριμένος τραυματισμός μπορεί να αποβεί μοιραίος και να τον αφήσει έξω από τη δράση για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μίλτον, αποτελούσε σημαντική βοήθεια για την Παρτίζαν, καθώς φέτος μετρά 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 13 ματς στη Εuroleague.
Šejk Milton mora na operaciju, čeka ga duga pauza https://t.co/MyN12aPGqj #KKPartizan #ŠejkMilton via @MozzartSport— Mozzart Sport (@MozzartSport) January 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.