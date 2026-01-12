Ο Σέικ Μίλτον, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα στερήσει τις υπηρεσίες του από την Παρτίζαν, για τους επόμενους τρεις μήνες.

Λίγο πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Σέικ Μίλτον, στάθηκε τρομερά άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Παρτίζαν κόντρα στη Στουντέρσκι. Ο Τζοάν Πενιαρόγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και ανέφερε πως ο παίκτης του έσπασε το αριστερό του χέρι. Ο Αμερικανός, θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mozzart, ο συγκεκριμένος τραυματισμός μπορεί να αποβεί μοιραίος και να τον αφήσει έξω από τη δράση για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μίλτον, αποτελούσε σημαντική βοήθεια για την Παρτίζαν, καθώς φέτος μετρά 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 13 ματς στη Εuroleague.



