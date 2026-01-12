Αρμς στο Gazzetta: «Παίρνω αυτοπεποίθηση από μητέρα και αδερφή, τα καρφώματα του Βινς Κάρτερ»

Ο Αντόνις Αρμς μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου και στάθηκε στη βοήθεια της μητέρας και της αδερφής του, ενώ αποθέωσε τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ

Kάνοντας εντυπωσιακά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε της Μυκόνου με 90-65 σε κεκλεισμένων των θυρών ματς που έγινε στη SUNEL Arena για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η Ένωση είχε κορυφαίους τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ με 21 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ πολύ καλό ματς στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και ο Αντόνις Αρμς που τελείωσε με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το double double.

Ο Αρμς προσφέρει πλέον σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα στα τελευταία ματς και δείχνει να πατά καλύτερα στα πόδια του, όντας διψήφιος στις περισσότερες αναμετρήσεις της Βασίλισσας.

Ο Αμερικανός περιφερειακός μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στο πόσο του έλειψε ο κόσμος της Ένωσης, ενώ αναφέρθηκε στη δύναμη που παίρνει από τη μητέρα του και την αδερφή του. Ως εντυπωσιακός dunker ξεχώρισε τον Βινς Κάρτερ και έδειξε τη... δίψα του να κατακτήσει τίτλους με την Ένωση.

«Έχω την πίστη μου στον Χριστό»

Για την αλλαγή της απόδοσης του στο δεύτερο ημίχρονο, ανέφερε: «Η ομάδα έπαιξε καλύτερα στον αμυντικό τομέα. Σταματήσαμε τις επιθέσεις τους, τρέξαμε στο ανοιχτό γήπεδο. Βρήκαμε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και φτάσαμε στη νίκη».

Για το αν του έλειψαν οι φίλοι της ΑΕΚ (ήταν κεκλεισμένων το ματς): «Ναι μου έλειψαν φίλε. Ήταν ήσυχα σήμερα. Ακουγόντουσαν όλα. Αλλά θα είναι μαζί μας σίγουρα στα επόμενα ματς. Τους περιμένω».

Για την άνοδο στην απόδοση του στα τελευταία παιχνίδια της Ένωσης, τόνισε: «Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, αυτός είμαι. Μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω και να κάνω το κομμάτι μου. Έχω την πίστη μου στον Χριστό. Η μητέρα μου και η αδερφή μου μου δίνουν όλη την αυτοπεποίθηση του κόσμου. Και ο μάνατζερ μου, μου δίνει αυτοπεποίθηση. Όπως σου είπα και πριν, αυτός είμαι εγώ. Αυτό θέλω να κάνω».

«Να πάρουμε το BCL, πάντα βγαίνουν μπροστά Γκρέι και Μπάρτλεϊ»

Για το αν έχει κάποιον πρότυπο στα καρφώματα αφού και εκείνος είναι εντυπωσιακός dunker, απάντησε: «Δεν ξέρω αν έχω κάποιο πρότυπο στα καρφώματα. Αλλά σίγουρα θα πω τον Βινς Κάρτερ. Τον Ντέσμοντ Μέισον. Ο Ζακ ΛαΒίν μου αρέσει πολύ, το ίδιο και ο Άαρον Γκόρντον. Υπάρχουν αρκετοί φοβεροί dunkers».

Για τον στόχο της ΑΕΚ στο BCL: «Να πάρουμε το BCL, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις νίκες και το τρόπαιο. Αυτή θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας για να φτάσουμε ψηλά».

Για την εμφάνιση των Μπάρτλεϊ και Γκρέι: «Το κάνουν σε κάθε ματς. Έχουν ποιότητα, αυτοί είναι η δουλειά τους και το κάνουν υπέροχα. Ξέρουν καλά που βρίσκονται, το έχουν ξανακάνει. Πάντα βγαίνουν μπροστά και οδηγούν την υπόλοιπη ομάδα. Σπουδαίοι παίκτες και συμπαίκτες».