Η Ζάλγκιρις χάνει τον Γουίλιαμς-Γκος για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τέθηκε νοκ-άουτ για τις επόμενες 2–3 εβδομάδες λόγω θλάσης στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ζάλγκιρις.
Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, και οι Λιθουανοί θα πορευτούν χωρίς αυτόν το επόμενο διάστημα.
Φέτος, ο Γουίλιαμς-Γκος μετράει 12.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 20:36 σε 14 παιχνίδια της EuroLeague.
Η Ζάλγκιρις έχει ρεκόρ 12-9 και συνεχίζει από την ένατη θέση της κατάταξης, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι, που θα διεξαχθεί στις 15/1 στις 21:05.
Nigel Williams-Goss is set to miss 2-3 weeks of action due to a calf strain suffered on Friday. 🚨— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 11, 2026
Get well soon, Nigel! 💪 pic.twitter.com/HboSgzZ4En
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.