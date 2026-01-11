Η Ζάλγκιρις χάνει τον Γουίλιαμς-Γκος για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες

Η Ζάλγκιρις Κάουνας θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος για τις επόμενες 2–3 εβδομάδες, λόγω θλάσης στη γάμπα.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τέθηκε νοκ-άουτ για τις επόμενες 2–3 εβδομάδες λόγω θλάσης στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ζάλγκιρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, και οι Λιθουανοί θα πορευτούν χωρίς αυτόν το επόμενο διάστημα.

Φέτος, ο Γουίλιαμς-Γκος μετράει 12.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 20:36 σε 14 παιχνίδια της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις έχει ρεκόρ 12-9 και συνεχίζει από την ένατη θέση της κατάταξης, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι, που θα διεξαχθεί στις 15/1 στις 21:05.