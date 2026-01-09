Απόλυτο αφεντικό η Ζάλγκιρις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο και...ισοπέδωσε στην «Zalgirio Arena» κερδίζοντας εύκολα με 99-67!

Πράγματα και θαύματα έκανε η Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 21η αγωνιστική της Euroleague!

Έχοντας πάρει σκορ και από τους 12 παίκτες, οι Λιθουανοί κυριάρχησαν στο παρκέ της «Zalgirio Arena» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. Ο Τουμπέλις με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών ενώ ακολούθησαν οι Φρανσίσκο (15π., 6ριμπ., 6ασ.), Μπουτκέβιτσους (12π., 2/3τρ.) και Λο (12π.).

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Καταιγιστική ήταν η Ζάλγκιρις στο ξεκίνημα του αγώνα στο Κάουνας! Θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Μετά το αρχικό 13-3 και τη μείωση του σκορ από τον Ερυθρό Αστέρα σε 13-8, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 12-0 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +17 (25-8) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ. Η 1η περίοδος έκλεισε στο +14 (26-12), με τους φιλοξενούμενους να είχαν 0/11 τρίποντα (!) και 9 επιθετικά ριμπάουντ τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν. Αντίστοιχα η Ζάλγκιρις είχε πολύ καλύτερα στατιστικά (6/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα) στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το σκηνικό του αγώνα να παραμένει ίδιο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η διαφορά έφτασε στο +21 (47-26) με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6.75 ύστερα από 13 άστοχα τρίποντα. Το ημίχρονο έκλεισε στο +19 για τους Λιθουανούς (47-28) με 9/19 δίποντα, 7/14 τρίποντα και τον Φρανσίσκο στους 12 πόντους.

Η Ζάλγκιρις προηγήθηκε αρχικά και με +26 πόντους (60-34), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην «Zalgirio Arena» με την καθολική κυριαρχία της ομάδας του Τόμας Μασιούλις. Ο πλουραλισμός είχε ανοίξει τον δείκτη του σκορ και από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας τα περίμενε όλα από τον Μονέκε ήταν αδύνατον να υπάρξει και αντίδραση. Αντίθετα η κυριαρχία συνεχίστηκε για λογαριασμό της Ζάλγκιρις η οποία είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Αν και οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 68-52 με τη λήξη της 3ης περιόδου, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πάτησαν εκ νέου γκάζι και με επιμέρους 31-15 έστειλαν την διαφορά σε... αστρονομικά επίπεδα!

O MVP: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έκανε... όλες τις δουλειές στο ματς έχοντας 15 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ο μοναδικός που διακρίθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα έχοντας 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/26 τρίποντα της Ζάλγκιρις όπως επίσης η... αστοχία του Ερυθρού Αστέρα (4/26 τρίποντα) με τα 16 λάθη.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει την Ζάλγκιρις με 88-79.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Williams-Goss * 04:25 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 0 3 3 S. Francisco 26:29 15 2/5 40.0% 3/6 50.0% 2/3 66.7% 1 5 6 6 3 0 0 19 7 M. Wright * 21:18 10 5/11 45.5% 0/0 0% 0/0 0% 1 5 6 3 2 0 3 11 8 I. Brazdeikis * 22:18 7 1/3 33.3% 1/4 25.0% 2/2 100% 1 1 2 3 0 0 0 6 10 A. Tubelis * 24:39 17 3/6 50.0% 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1 4 5 1 2 1 1 16 12 M. Lo 16:47 12 1/1 100% 2/2 100% 4/4 100% 0 0 0 2 1 1 0 16 14 D. Sleva 12:04 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 2 5 3 0 1 0 7 15 L. Birutis 08:23 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 5 51 A. Butkevicius * 20:42 12 3/3 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 3 2 3 0 13 92 E. Ulanovas 24:50 6 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 2 0 10 TOTAL 200:00 99 24/40 60.0% 13/26 50.0% 12/14 85.7% 10 22 32 27 11 9 4 99