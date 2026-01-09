Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας 99-67: Τον διέλυσε με 32 πόντους διαφορά!

Γιώργος Κούβαρης
Απόλυτο αφεντικό η Ζάλγκιρις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο και...ισοπέδωσε στην «Zalgirio Arena» κερδίζοντας εύκολα με 99-67!

Πράγματα και θαύματα έκανε η Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 21η αγωνιστική της Euroleague!

Έχοντας πάρει σκορ και από τους 12 παίκτες, οι Λιθουανοί κυριάρχησαν στο παρκέ της «Zalgirio Arena» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. Ο Τουμπέλις με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών ενώ ακολούθησαν οι Φρανσίσκο (15π., 6ριμπ., 6ασ.), Μπουτκέβιτσους (12π., 2/3τρ.) και Λο (12π.).

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Καταιγιστική ήταν η Ζάλγκιρις στο ξεκίνημα του αγώνα στο Κάουνας! Θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Μετά το αρχικό 13-3 και τη μείωση του σκορ από τον Ερυθρό Αστέρα σε 13-8, οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 12-0 και εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο +17 (25-8) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ. Η 1η περίοδος έκλεισε στο +14 (26-12), με τους φιλοξενούμενους να είχαν 0/11 τρίποντα (!) και 9 επιθετικά ριμπάουντ τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν. Αντίστοιχα η Ζάλγκιρις είχε πολύ καλύτερα στατιστικά (6/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα) στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το σκηνικό του αγώνα να παραμένει ίδιο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η διαφορά έφτασε στο +21 (47-26) με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο έξω από τα 6.75 ύστερα από 13 άστοχα τρίποντα. Το ημίχρονο έκλεισε στο +19 για τους Λιθουανούς (47-28) με 9/19 δίποντα, 7/14 τρίποντα και τον Φρανσίσκο στους 12 πόντους.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Η Ζάλγκιρις προηγήθηκε αρχικά και με +26 πόντους (60-34), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην «Zalgirio Arena» με την καθολική κυριαρχία της ομάδας του Τόμας Μασιούλις. Ο πλουραλισμός είχε ανοίξει τον δείκτη του σκορ και από τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας τα περίμενε όλα από τον Μονέκε ήταν αδύνατον να υπάρξει και αντίδραση. Αντίθετα η κυριαρχία συνεχίστηκε για λογαριασμό της Ζάλγκιρις η οποία είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Αν και οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 68-52 με τη λήξη της 3ης περιόδου, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πάτησαν εκ νέου γκάζι και με επιμέρους 31-15 έστειλαν την διαφορά σε... αστρονομικά επίπεδα!

 

O MVP: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έκανε... όλες τις δουλειές στο ματς έχοντας 15 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ο μοναδικός που διακρίθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα έχοντας 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/26 τρίποντα της Ζάλγκιρις όπως επίσης η... αστοχία του Ερυθρού Αστέρα (4/26 τρίποντα) με τα 16 λάθη.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει την Ζάλγκιρις με 88-79.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67.

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Williams-Goss *04:2521/1100%0/00%0/00%00031003
3S. Francisco26:29152/540.0%3/650.0%2/366.7%156630019
7M. Wright *21:18105/1145.5%0/00%0/00%156320311
8I. Brazdeikis *22:1871/333.3%1/425.0%2/2100%11230006
10A. Tubelis *24:39173/650.0%3/560.0%2/366.7%145121116
12M. Lo16:47121/1100%2/2100%4/4100%000211016
14D. Sleva12:0421/1100%0/10%0/00%32530107
15L. Birutis08:2342/366.7%0/00%0/00%20200105
51A. Butkevicius *20:42123/3100%2/366.7%0/00%011323013
92E. Ulanovas24:5062/2100%0/20%2/2100%011102010
TOTAL200:009924/4060.0%13/2650.0%12/1485.7%10223227119499

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0C. Miller-McIntyre *28:4642/366.7%0/30.0%0/00%15642008
2S. Miljenovic06:0971/1100%1/250.0%2/2100%00000005
4D. Graham00:0000/00%0/00%0/00%00000000
6J. Butler *30:1562/728.6%0/60.0%2/2100%0005400-4
12N. Kalinic *24:3072/450.0%1/520.0%0/00%22422005
15E. Izundu08:4021/425.0%0/00%0/00%40400001
20D. Motiejunas *15:0293/475.0%0/10.0%3/475.0%213010012
33J. Nwora23:4451/425.0%1/333.3%0/00%04402103
37S. Ojeleye25:2971/250.0%1/333.3%2/2100%336222111
95C. Moneke *26:51186/6100%0/20.0%6/875.0%145312026
99Y. Dos Santos10:3421/250.0%0/10.0%0/00%02232103
TOTAL200:006720/3754.1%4/2615.4%15/1883.3%1521361916617267
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     