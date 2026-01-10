Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Έπαιξαν πολύ δυνατά, πολύ σκληρά στο όριο του φάουλ»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, σχολίασε την άμυνα των «ερυθρολεύκων» αναφέροντας πως ήταν στα όρια του φάουλ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με 95-80 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός των Γερμανών, Σβέτισλαβ Πέσιτς, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ επίσης σχολίασε την επιθετική άμυνα που παίζουν οι «ερυθρόλευκοι», αναφέροντας πως είναι στα όρια του φάουλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κέρδισε με 15 πόντους, ωστόσο η διαφορά δεν είναι αντιπροσωπευτική του παιχνιδιού. Παρά τους 95 πόντους που δεχθήκαμε το κύριο πρόβλημα μας δεν ήταν η άμυνα, αλλά η αντίδραση μας στο δυνατό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έπαιξαν πολύ δυνατά, πολύ σκληρά στο όριο του φάουλ. Δεν λέω ότι μας έκαναν φάουλ, αλλά έπαιζαν στο όριο. Κάναμε πολλά λάθη, δεν αντιδράσαμε σωστά στην επιθετική άμυνα του Ολυμπιακού. Κάναμε 31 λάθη και αυτοί έφεραν πολλούς πόντους στον αντίπαλο. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε κόντρα σε τέτοιες άμυνες. Ξαναλέω πως δεν γκρινιάζω για την άμυνα του Ολυμπιακού, λέω ότι απλά πρέπει να παίζουμε κόντρα σε τέτοιες άμυνες».

Για το αν έχει να δώσει εξήγηση για τους τόσους πολλούς τραυματισμούς: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, δεν ξέρω αν υπάρχει καλή απάντηση. Δεν γίνονται αυτοί οι τραυματισμοί μόνο στην Ευρωλίγκα. Οι άνθρωποι που παίρνους τις αποφάσεις πρέπει να σκεφτούν δυο πράγματα. Ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι προπόνησης και ένα παιχνίδι που παίζεται. Όσον αφορά την προπόνηση, οι ομάδες δεν έχουν χρόνο να προετοιμαστούν, οι παίκτες έρχονται απευθείας από τις διακοπές τους. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ λίγος και πόσο μάλλον για τους διεθνείς. Αυτή η ερώτηση είναι κυρίως για τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις στην λίγκα. Υπάρχει επίσης μεγάλη διαφορά στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα. Στο ΝΒΑ ουσιαστικά οι ομάδες κάνουν προπόνηση μέχρι την διακοπή του All-star, γιατί ουσιαστικά οι αγώνες τους είναι σαν προπόνηση. Στην Ευρώπη αν χάσεις ένα ματς μέχρι τον Οκτώβρη δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα και από τους οπαδούς και από τα μίντια. Αυτό έχει σαν αποτελέσμα να μην έχεις την ευκαιρία να προετοιμάσεις σωστά την ομάδα σου. Η ταυτότητα μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει ένα διαφορετικό σύστημα. Οι 4 εβδομάδες για προετοιμασία όλης της σεζόν είναι πολύ λίγες. Είναι αδύνατο να προετοιμάσεις την ομάδα σου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δημιουργεί δυο νέα προβλήματα. Το ένα είναι να μην μπορείς να παίζεις σε υψηλά επίπεδα έντασης και οι τραυματισμοί. Η Ευρωλίγκα θέλει να λέει ότι μπορεί το μπάσκετ που παίζεται να είναι ποιοτικό, αλλά με τόσο πολλά παιχνίδια αυτό δεν είναι εφικτό».

Για το αν είναι αισιόδοξος οτι μπορεί κάτι να αλλάξει στο μέλλον: «Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για το σύστημα διοργάνωσης. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν πρέπει να ξεχνούν ότι οι ομάδες παίζουν δυο - τρεις διοργανώσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Ευρώπη ο κόσμος δεν έρχεται για να δει μπάσκετ, θέλει να βλέπει την ομάδα του να νικάει. Για να πάρεις τις νίκες, πρέπει να ετοιμάσεις καλά την ομάδα σου και σε 4 εβδομάδες δεν γίνεται αυτό».