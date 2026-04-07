Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το «Ξέρεις από μπάλα;», οι Galacticos, το Gazz Floor και οι «μάχες» των αιωνίων στη Euroleague
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που σχολιάζουν τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος. Αργότερα, στις 18:00, ακολουθεί το «Ξέρεις από μπάλα» σε νέα ώρα.
Στο μπάσκετ η 36η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 8 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 5) και στις 20:00 η Ζαλγκίρις στο Κάουνας τη Ντουμπάι BC (Nova Sports 2). Αργότερα στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθεί με τη Παρί (Nova Sports Start) και η Μπασκόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Extra 1). Στις 21:15, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30 ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα ξίφη του στη Βαρκελώνη με τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports Prime). Παράλληλα, η Βίρτους θα αντιμετωπίσει στη Μπολόνια τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6) και η Βαλένθια την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports 3).
Μετά τη λήξη των αγώνων σε Φάληρο και Βαρκελώνη (23:00), το Gazz Floor by Novibet θα σας κρατήσει συντροφιά, με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στην αναμετρήσεις των αιωνίων.
Στο ποδόσφαιρο, για τα προημιτελικά του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει τη Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 2) και η Σπόρτινγκ την Άρσεναλ (22:00, Cosmote Sport 3).
Ακόμη για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, η ΑΕΚ θα αντιμετώπισει στην Ισπανία τη Μπανταλόνα (20:30, Cosmote Sport 4) στη ρεβάνς του αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας στην Αθήνα και στο πόλο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία (17:30, ΕΡΤ2) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κύπελλου υδατοσφαίρισης.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ελλάδα - Σερβία (17:30, ΕΡΤ2)
- Ξέρεις από μπάλα (18:00, Gazzetta Youtube)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε (19:00, Nova Sports 5)
- Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC (20:00, Nova Sports 2)
- ΑΕΚ - Μπανταλόνα (20:30, Cosmote Sport 4)
- Ερυθρός Αστέτρας - Παρί (21:00, Nova Sports Start)
- Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00, Nova Sports Extra 1)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15, Nova Sports 4)
- Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports Prime)
- Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Nova Sports 3)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου (21:30, Nova Sports 6)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 2)
- Σπόρτινγκ - Άρσεναλ (22:00, Cosmote Sport 3)
