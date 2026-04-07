Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που σχολιάζουν τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος. Αργότερα, στις 18:00, ακολουθεί το «Ξέρεις από μπάλα» σε νέα ώρα.

Στο μπάσκετ η 36η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 8 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 5) και στις 20:00 η Ζαλγκίρις στο Κάουνας τη Ντουμπάι BC (Nova Sports 2). Αργότερα στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθεί με τη Παρί (Nova Sports Start) και η Μπασκόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Extra 1). Στις 21:15, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30 ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσει τα ξίφη του στη Βαρκελώνη με τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports Prime). Παράλληλα, η Βίρτους θα αντιμετωπίσει στη Μπολόνια τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6) και η Βαλένθια την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports 3).

Μετά τη λήξη των αγώνων σε Φάληρο και Βαρκελώνη (23:00), το Gazz Floor by Novibet θα σας κρατήσει συντροφιά, με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στην αναμετρήσεις των αιωνίων.

Στο ποδόσφαιρο, για τα προημιτελικά του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει τη Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 2) και η Σπόρτινγκ την Άρσεναλ (22:00, Cosmote Sport 3).

Ακόμη για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, η ΑΕΚ θα αντιμετώπισει στην Ισπανία τη Μπανταλόνα (20:30, Cosmote Sport 4) στη ρεβάνς του αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας στην Αθήνα και στο πόλο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία (17:30, ΕΡΤ2) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κύπελλου υδατοσφαίρισης.

