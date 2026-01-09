Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε (88-70) της Παρτίζαν με πρωταγωνιστές τους Ερνανγκόμεθ-Βέσελι, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα μετά την πρώτη περίοδο πάτησε... γκάζι και κυριάρχησε (88-70) της Παρτίζαν στο Παλαού Μπλαουγκράνα, για την 21η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίους τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ και τον Γιαν Βέσελι. Ο πρώτος είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ και ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ενώ ο Τσέχος είχε 14 πόντους.

Από τους Σέρβους ξεχώρισε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και ήταν απελπιστικά μόνος του στην επίθεση.

Η Μπαρτσελόνα πλέον έχει ρεκόρ 14-7, ενώ η Παρτίζαν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 6 νίκες και 15 ήττες.

