Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν 88-70: Εύκολη δουλειά με Ερνανγκόμεθ-Βέσελι
Η Μπαρτσελόνα μετά την πρώτη περίοδο πάτησε... γκάζι και κυριάρχησε (88-70) της Παρτίζαν στο Παλαού Μπλαουγκράνα, για την 21η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίους τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ και τον Γιαν Βέσελι. Ο πρώτος είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ και ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ενώ ο Τσέχος είχε 14 πόντους.
- Πάντερ: «Στην Ελλάδα ήταν όλα απαίσια και μύριζαν περίεργα - Πήγα στον Ολυμπιακό και μου έλεγαν ότι δεν είμαι για αυτό το επίπεδο»
Από τους Σέρβους ξεχώρισε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους και ήταν απελπιστικά μόνος του στην επίθεση.
Η Μπαρτσελόνα πλέον έχει ρεκόρ 14-7, ενώ η Παρτίζαν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 6 νίκες και 15 ήττες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.