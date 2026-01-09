Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην ενίσχυση της Χάποελ Τελ Αβίβ στην περιφέρεια μετά τον τραυματισμό του Τάιλερ Ένις.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ στο τελευταίο παιχνίδι της Euroleague με την Ντουμπάι έκανε περίπατο (85-60), αλλά έχασε τον Τάιλερ Ένις (32χρ., 1.88). Ο Αμερικανός άσος πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 43 δευτερόλεπτα και να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα!

Η αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της Euroleague στέρησε πλέον από τον Δημήτρη Ιτούδη ένα σημαντικό παίκτη από την περιφερειακή του γραμμή. Ο Καναδός γκαρντ χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν και ενδεχομένως ένα μέρος από την επόμενη χρονιά.

Στην Χάποελ Τελ Αβίβ, λοιπόν, ο Έλληνας τεχνικός και η διοίκηση κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να αποφασίσουν εάν θα κινηθούν για να αποκτήσουν έναν γκαρντ, προκειμένου να καλύψουν το κενό του Τάιλερ Ένις.

Ωστόσο, έπειτα από μακρά συζήτηση αποφασίστηκε να μην προβεί η Χάποελ σε κάποια κίνηση ενίσχυσης, καθώς υπάρχει πληθώρα επιλογών στα γκαρντ που επιτρέπουν στον Δημήτρη Ιτούδη να καλύψει το κενό χωρίς να χρειαστεί να προσθέσει κάποιο άλλο παίκτη στο ρόστερ.

Με αυτό τον τρόπο δεν μπαίνει και στη διαδικασία να αφομοιώσει έναν ακόμη αθλητή και να τον βάλει στη λογική του παιχνιδιού και της φιλοσοφίας της ομάδας.

Πλέον, η Χάποελ που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη Euroleague πορεύεται με το υπάρχουν υλικό, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή με απολογισμό 14 νίκες και 6 ήττες.

