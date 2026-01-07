Ο Τάιλερ Ένις της Χάποελ υπέστη ρήξη αχιλλείου, με τον Καναδό να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στην Ντουμπάι με 85-60, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να πήρε το θετικό αποτέλεσμα, αλλά έχασε τον Τάιλερ Ένις.

Ο Τάιλερ Ένις τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ομάδα του Ντουμπάι και η κατάστασή του φάνηκε από την αρχή πως είναι σοβαρή, με την επίσημη ενημέρωση να επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους.

Συγκεκριμένα η Χάποελ τονίζει ότι ο Τάιλερ Ένις, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα περάσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις πόρτες του χειρουργείου, με την Χάποελ να μην τον έχει στην διάθεσή της για το υπόλοιπο της σεζόν.