Δείτε τις πρώτες στιγμές του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα», στην προθέρμανσή του πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο το με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται στη 12άδα των Πειραιωτών και από νωρίς, οι φίλοι του Ολυμπιακού τον χειροκρότησαν και τον υποδέχτηκαν με θέρμη.

Ο ίδιος βγήκε για τα καθιερωμένα του σουτάκια, πριν το βασικό ζέσταμα των ομάδων, με το Gazzetta να απαθανατίζει τις πρώτες του στιγμές με τα «ερυθρόλευκα».