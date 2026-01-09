Ταϊρίκ Τζόουνς: Το Video του Gazzetta από την προθέρμανσή του

Ταϊρίκ Τζόουνς: Το Video του Gazzetta από την προθέρμανσή του

Δημήτρης Οικονόμου
Ταϊρίκ Τζόουνς
Δείτε τις πρώτες στιγμές του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα», στην προθέρμανσή του πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο το με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται στη 12άδα των Πειραιωτών και από νωρίς, οι φίλοι του Ολυμπιακού τον χειροκρότησαν και τον υποδέχτηκαν με θέρμη.

Ο ίδιος βγήκε για τα καθιερωμένα του σουτάκια, πριν το βασικό ζέσταμα των ομάδων, με το Gazzetta να απαθανατίζει τις πρώτες του στιγμές με τα «ερυθρόλευκα».

Το Video του Gazzetta με τον Ταϊρίκ Τζόουνς

@Photo credits: eurokinissi
     

