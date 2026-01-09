Παράλληλα με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μακάμπι με 98-86 σημειώνοντας την ένατη νίκη της στους τελευταίους δέκα αγώνες στην Euroleague.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν παγερή καθώς μετά από 1681 ημέρες οι Μαδριλένοι υποχρεώθηκαν να δώσουν εντός έδρας αγώνα κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από την απόφαση της Κρατικής Επιτροπής κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό καθώς χαρακτηρίστηκε το παιχνίδι «υψηλού κινδύνου», όιπως είχε συμβεί αντίστοιχα και στην Βαρκελώνη.

Ωστόσο, μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε κοντά στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με εκατοντάδες ανθρώπους να μην συμφωνούν με τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα με ομάδα του Ισραήλ. Μάλιστα, οι διαδηλωτές ήθελαν να κάνουν ηχηρή την παρουσία τους με κάποιες συμβολικές κινήσεις, όπως την αντικαταστάση του αστεριού στη σημαία του Ισραήλ με σβάστιγκα στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.