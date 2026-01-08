Η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Μακάμπι με 98-86 στην ένατη νίκη της στους τελευταίους δέκα αγώνες στην Euroleague.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Ρεάλ ήταν παγερή καθώς μετά από 1681 ημέρες υποχρεώθηκε να δώσει εντός έδρας αγώνα κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από την απόφαση της Κρατικής Επιτροπής κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό καθώς χαρακτήρισε το παιχνίδι «υψηλού κινδύνου». Αυτή η ατμόσφαιρα έπαιξε ρόλο στο πρώτο ημίχρονο στο διάστημα του οποίου η Μακάμπι ήταν καλύτερη, αλλά στο δεύτερο μόνο μια ομάδα ήταν στο γήπεδο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν επιβλητική κι έκανε τη διαφορά όταν ο Μάριο Χεζόνια βρήκε συμπαραστάτες.

Ο αγώνας

Ο Μάριο Χεζόνια διαδραμάτισε έναν ρόλο που του ταιριάζει, αυτό του ηγέτη, κι έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης επιχείρησε να ξεφύγει στο σκορ (17-12, 5’), αλλά ο Κροάτης ήταν απελπιστικά μόνος. Η Μακάμπι δεν είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, είχε όμως επιθετική πολυφωνία, αποτελεσματικότητα στο μακρινό σουτ, γι’ αυτό ανέτρεψε την κατάσταση (21-25, 10’).

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού δείχνοντας πιο φρέσκοι στο παρκέ (30-37, 14’) κι έχοντας τις λύσεις μέσα από τη ρακέτα. Η διαφορά έφτασε έως το +8 (33-41) για τη Μακάμπι. Εκεί η Ρεάλ γύρισε τον διακόπτη. Η βελτίωση στην άμυνα συνδυάστηκε με διαδοχικά τρίποντα από τους Καμπάτσο, Φέλιξ κι έκανε την ανατροπή με επιμέρους σκορ 15-6 (48-47).

Η Ρεάλ βασίστηκε στην άμυνά για να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της αλλά και να δημιουργήσει απόσταση δέκα πόντων (63-53, 25'), καθώς η Μακάμπι ξόδεψε επιθέσεις με άστοχα σουτ από μακρινή απόσταση, δεν απέφυγε και τα λάθη. Κι έτσι, χωρίς να είναι εντυπωσιακοί οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διψήφια διαφορά έως το τέλος της 3ης περιόδου (76-65).

Με τη διαφορά στο +20 (85-65) έπειτα από δύο λεπτά στην τελευταία περίοδο, η Ρεάλ απλοποίησε τα πράγματα και η δε Μακάμπι απλά έβαλε στο μπαούλο της ιστορίας το καλό της πρώτο ημίχρονο. Εξάλλου, το επιμέρους σκορ των γηπεδούχων από το 20' έως και το 32' ήταν 37-18. Η Μακάμπι επιχείρησε να μαζέψει τη διαφορά, ίσως, στην ύστατη προσπάθεια επιστροφής στο παιχνίδι (90-78, 35'). Ένα τρίποντο από τον θετικό Φακούντο Καμπάτσο της έκοψε τη φόρα

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 48-47, 76-65, 98-86

MVP Ο… συνήθης ύποπτος Μάριο Χεζόνια.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ… μάλλον ο Λιφ σ' ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη Μακάμπι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 11 κλεψίματα της Ρεάλ Μαδρίτης τα οποία της έδωσαν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο