Μάθετε ποιοι παίκτες είναι εκτός, ποιοι αμφίβολοι και ποιοι επιστρέφουν στις ομάδες τους για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague εν μέσω «διαβολοβδομάδας» περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις με το Ολυμπιακός - Μπάγερν (21:15) να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας (20:00)

Οι Γκεντράιτις και Μπουτκλεβίτσιους έχουν ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή τους στο ματς, μαζί με τον Ιζούντου από τον Ερυθρό Αστέρα. Οριστικά εκτός της αναμέτρησης είναι οι Μπολομπόι, Κάρτερ, Κάνααν, Ριβέρο και Πλάβσιτς.

Ολυμπιακός - Μπάγερν (21:15)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει στη δράση για τον Ολυμπιακό, εκεί όπου μπορεί να έχει δίπλα του και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και έτσι, θα εξαρτηθεί το αν θα μπει ή όχι στη 12άδα. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Τάισονν Γουόρντ και ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Αμφίβολος παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα, που τραυματίστηκε μετά από ένα γλίστρημα στο ματς με τον Άρη την περασμένη Κυριακή. Εκτός παραμένουν οι Έβανς και Φαλ.

Για την Μπάγερν εκτός είναι οι Λούτσιτς, Γιοκουμπάιτις και Χάρις, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μπάλντγουιν και Χόλατς.

Μπασκόνια - Βιλερμπάν (21:30)

Εκτός «μάχης» οι Χάουαρντ και Σεντεκέρσκις με τον Λουαού-Καμπαρό να είναι αμφίβολος. Καμία αναφορά δεν υπάρχει για τη Βιλερμπάν.

Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές (21:30)

Ο Πέπε Ποέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντιοπ, Σεστίνα και Τονούτ, ενώ για τον Κουίν Έλις θα είναι game time decision. Η Εφές με τη σειρά της θα στερηθεί τους Πουαριέ, Λάρκιν, Παπαγιάννη και Γιλντζίλι.

Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν (21:30)

Η Μπαρτσελόνα δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Κλάιμπερν και Νιούνιεθ, ενώ αμφίβολος για το ματς είναι ο Μπριθουέλα. Οι Σενγκέλια και Βέσελι επέστρεψαν την προηγούμενη αγωνιστική. Για τους Σέρβους, Κάρλικ Τζόουνς και Μάριο Νάκιτς είναι εκτός με αφίβολους τους Τζεκίρι, Ουάσινγκτον και Λάκιτς.