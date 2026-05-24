Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four 2026 και έφτασε τις τέσσερις Ευρωλίγκες. Τρίτη κατάκτηση για τον Κώστα Παπανικολάου.

Έφτασε τις τρεις κατακτήσεις και έπιασε κι άλλους Έλληνες διεθνείς ο Κώστας Παπανικολάου! Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας και σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, Κώστας Παπανικολάου, πανηγύρισε το τρόπαιο για τρίτη φορά στην καριέρα του και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Ελλήνων που έχουν κερδίσει τρεις φορές το βαρύτιμο τρόπαιο.

Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Δημήτρης Διαμαντίδης, Αντώνης Φώτσης και Στράτος Περπέρογλου είναι οι υπόλοιποι που το έχουν κατορθώσει. Ο 35χρονος παίκτης των Πειραιωτών έχει και τις τρεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού (2012, 2013, 2026).

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις:

Φραγκίσκος Αλβέρτης: 5 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007,2009)

Κώστας Σλούκας: 4 – Ολυμπιακός (2012, 2013), Φενέρμπαχτσε (2017), Παναθηναϊκός (2024)

Βασίλης Σπανούλης: 3 – Παναθηναϊκός (2009), Ολυμπιακός (2012, 2013)

Δημήτρης Διαμαντίδης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Κώστας Τσαρτσαρής: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Αντώνης Φώτσης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Στράτος Περπέρογλου: 3 – Παναθηναϊκός (2009, 2011), Ολυμπιακός (2013)

Κώστας Παπανικολάου: 3 – Ολυμπιακός (2012, 2013, 2026)

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.



*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».