Χολμς στο Gazz Floor by Novibet: «Τιμή μου να παίζω μπροστά στους γονείς μου!»

Ο Ρισόν Χολμς ως σημείο αναφοράς κάτω από τη ρακέτα του Παναθηναϊκού μοιράστηκε στο «Gazz Floor powered by Novibet» τα συναισθήματά του παίζοντας μπροστά στους γονείς του.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Ο Ρισόν Χολμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν το συναίσθημα να παίζει μπροστά στους γονείς του, που ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να βρεθούν κοντά του. Τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να μιλάει για την απόδοσή του και για το συναίσθημα να παίζει μπροστά στην οικογένειά του.

Αναλυτικά

Για το γεγονός ότι έχει τους γονείς του στο πλευρό του: «Είναι το καλύτερο συναίσθημα. Το λέω σε όλους: και μόνο που μπορείς να παίζεις μπροστά τους, είναι τιμή. Είναι τιμή να τους βλέπεις στις εξέδρες και να προσπαθείς να τους προσφέρεις ακόμα ένα σόου. Χάρηκα πολύ που πήραμε τη νίκη απόψε».

Με τη μητέρα του να προσθέτει: «Του είπα ξεκάθαρα: "Θέλω νίκη. Μην έρθω μέχρι εδώ και δεν κερδίσεις. Θέλω νίκη!"».

Για την απόδοσή του: «Νιώθω ότι ήταν καλή η εμφάνισή μου. Αρχίζω σιγά-σιγά να βρίσκω τα πόδια μου, να συνηθίζω περισσότερο την EuroLeague και να χτίζω χημεία με τους συμπαίκτες μου. Ελπίζω από εδώ και πέρα να πηγαίνει μόνο καλύτερα».

Στο φινάλε μάλιστα τραγούδησαν και το... viral τραγούδι τους όλοι μαζί!