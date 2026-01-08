Η Μονακό επικράτησε άνετα (101-92) της Βαλένθια στην Roig Arena για την 21η αγωνιστική της Euroleague έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Μονακό «άλωσε» (101-92) την Roig Arena της Βαλένθια, για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πρωταγωνιστές τους Άλφα Ντιαλό (17 πόντους) και Νεμάνια Νέντοβιτς (16 πόντους) ήταν κυριαρχική στο «σπίτι» των Ισπανών που με εξαίρεση το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκαν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Κάμερον Τέιλορ (18 πόντους) και ο Ντάριους Τόμπσον (17 πόντους) ήταν πολύ καλοί, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα. Η Μονακό πλέον έχει ρεκόρ 14-7 μετά το μεγάλο «διπλό», όπως και η Βαλένθια (14-7).

Βαλένθια-Μονακό: Ο αγώνας

Η Βαλένθια μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και με την επιθετική της άμυνα έλεγξε τον ρυθμό (9-4 στο 3’), ωστόσο η Μονακό μπόρεσε να αντιδράσει και ισορρόπησε (18-18 στο 6.30’’) το παιχνίδι.

Με τους Τόμπσον και Τέιλορ οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο στο +2 (28-26). Οι Τζέιμς και Μπλόσομγκειμ αποτελούσαν τους δυο εκφραστές των επιθετικών προσπαθειών των μονεγάσκων που σούταραν πολύ καλά από τα 6.75 (είχαν 4/10 τρίποντα, 40%).

Αυτό είχε ως συνέπεια σταδιακά να προσπεράσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και με τρίποντο του Νέντοβιτς να βρεθεί στο +7 (34-41 στο 15’). Μείωσε προσωρινά η Βαλένθια (40-44 στο 16.30’’), αλλά η βελτιωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων τους έδωσε τη δυνατότητα να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +11 (42-53 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μονακό δεν έχασε σε κανένα σημείο τον έλεγχο (49-58 στο 22’ και 67-74 στο 29’), παρότι ο Κάμερον Τέιλορ και ο Ντάριους Τόμπσον ήταν οι επιθετικές σταθερές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ. Στην τελευταία περίοδο, ο Μάικ Τζέιμς με τους Νέντοβιτς και Ντιαλό έδωσαν στους μονεγάσκους έναν «αέρα» 15 πόντων (74-89 στο 33.30’’) και εκεί ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

O MVP: Ο Νεμάνια Νέντοβιτς τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους (2/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 11:56 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριους Τόμπσον είχε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23:31 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ για 14 λάθη εξηγούν γιατί κυριάρχησε απόλυτα η Μονακό της Βαλένθια επί ισπανικού εδάφους.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Μονακό επικράτησε στο πριγκιπάτο με 90-84 της Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 42-53, 70-76, 92-101.

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 B. Badio 18:49 8 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 2/2 100% 1 1 2 1 2 1 0 0 6 1 K. Taylor * 27:23 18 7/11 63.6% 7/9 77.8% 0/2 0.0% 4/5 80.0% 1 3 4 1 4 3 2 1 18 2 J. Puerto 12:53 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 3 1 0 0 4 3 N. Reuvers 17:24 12 5/5 100% 4/4 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 2 2 1 1 0 1 0 15 4 J. Pradilla * 21:37 7 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 3 1 2 0 0 8 7 B. Key 17:38 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 3 1 1 2 6 8 J. Montero 20:11 15 4/10 40% 1/5 20% 3/5 60% 4/5 80% 2 2 4 3 3 4 3 0 16 10 O. Moore * 17:03 3 1/7 14.3% 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 3 0 3 3 0 1 1 0 4 12 N. Sako * 09:48 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 13 D. Thompson * 23:31 17 6/10 60% 3/3 100% 3/7 42.9% 2/2 100% 0 2 2 4 1 1 2 1 22 24 M. Costello 08:58 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 0 0 -1 32 I. Nogues 04:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 TOTAL 200:00 92 34/67 50.7% 26/42 61.9% 8/25 32.0% 16/20 80.0% 13 19 32 21 21 15 10 4 106