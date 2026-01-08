Βαλένθια-Μονακό 92-101: Καταιγιστικοί με Νέντοβιτς-Ντιαλό

Γιάννης Πάλλας
Άλφα Ντιαλό
Η Μονακό επικράτησε άνετα (101-92) της Βαλένθια στην Roig Arena για την 21η αγωνιστική της Euroleague έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Μονακό «άλωσε» (101-92) την Roig Arena της Βαλένθια, για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πρωταγωνιστές τους Άλφα Ντιαλό (17 πόντους) και Νεμάνια Νέντοβιτς (16 πόντους) ήταν κυριαρχική στο «σπίτι» των Ισπανών που με εξαίρεση το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκαν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Κάμερον Τέιλορ (18 πόντους) και ο Ντάριους Τόμπσον (17 πόντους) ήταν πολύ καλοί, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα. Η Μονακό πλέον έχει ρεκόρ 14-7 μετά το μεγάλο «διπλό», όπως και η Βαλένθια (14-7).

Βαλένθια-Μονακό: Ο αγώνας

Η Βαλένθια μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και με την επιθετική της άμυνα έλεγξε τον ρυθμό (9-4 στο 3’), ωστόσο η Μονακό μπόρεσε να αντιδράσει και ισορρόπησε (18-18 στο 6.30’’) το παιχνίδι.

Με τους Τόμπσον και Τέιλορ οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο στο +2 (28-26). Οι Τζέιμς και Μπλόσομγκειμ αποτελούσαν τους δυο εκφραστές των επιθετικών προσπαθειών των μονεγάσκων που σούταραν πολύ καλά από τα 6.75 (είχαν 4/10 τρίποντα, 40%).

 

Αυτό είχε ως συνέπεια σταδιακά να προσπεράσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και με τρίποντο του Νέντοβιτς να βρεθεί στο +7 (34-41 στο 15’). Μείωσε προσωρινά η Βαλένθια (40-44 στο 16.30’’), αλλά η βελτιωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων τους έδωσε τη δυνατότητα να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +11 (42-53 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μονακό δεν έχασε σε κανένα σημείο τον έλεγχο (49-58 στο 22’ και 67-74 στο 29’), παρότι ο Κάμερον Τέιλορ και ο Ντάριους Τόμπσον ήταν οι επιθετικές σταθερές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ. Στην τελευταία περίοδο, ο Μάικ Τζέιμς με τους Νέντοβιτς και Ντιαλό έδωσαν στους μονεγάσκους έναν «αέρα» 15 πόντων (74-89 στο 33.30’’) και εκεί ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

O MVP: Ο Νεμάνια Νέντοβιτς τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους (2/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 11:56 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντάριους Τόμπσον είχε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23:31 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 28 ασίστ για 14 λάθη εξηγούν γιατί κυριάρχησε απόλυτα η Μονακό της Βαλένθια επί ισπανικού εδάφους.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Μονακό επικράτησε στο πριγκιπάτο με 90-84 της Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 42-53, 70-76, 92-101.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio18:4983/742.9%3/560.0%0/20.0%2/2100%112121006
1K. Taylor *27:23187/1163.6%7/977.8%0/20.0%4/580.0%1341432118
2J. Puerto12:5321/1100%1/1100%0/00%0/00%235131004
3N. Reuvers17:24125/5100%4/4100%1/1100%1/250%0221101015
4J. Pradilla *21:3772/450%1/250%1/250%2/2100%112312008
7B. Key17:3863/475%3/475%0/00%0/00%000231126
8J. Montero20:11154/1040%1/520%3/560%4/580%2243343016
10O. Moore *17:0331/714.3%1/425%0/30%1/250%303301104
12N. Sako *09:4821/333.3%1/333.3%0/00%0/00%101100004
13D. Thompson *23:31176/1060%3/3100%3/742.9%2/2100%0224112122
24M. Costello08:5821/250%1/250%0/00%0/00%03302100-1
32I. Nogues04:4500/00%0/00%0/00%0/00%011110001
TOTAL200:009234/6750.7%26/4261.9%8/2532.0%16/2080.0%131932212115104106
AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo *24:1493/1030%3/650%0/40%3/560%011342103
4J. Blossomgame21:26147/977.8%7/887.5%0/10%0/00%0330111015
6D. Michineau00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11A. Diallo *27:41176/875%4/580%2/366.7%3/3100%1122322020
13K. Hayes *24:54157/1070%7/1070%0/00%1/250%5162430012
22T. Tarpey12:4421/1100%1/1100%0/00%0/00%123130115
23J. Begarin05:3900/10%0/00%0/10%0/00%000110010
26N. Nedovic11:56166/875%2/366.7%4/580%0/00%0223103021
32M. Strazel23:3910/20%0/00%0/20%1/250%022522206
33N. Mirotic *18:14134/666.7%1/333.3%3/3100%2/2100%0331301013
55M. James *29:33143/837.5%1/425%2/450%6/785.7%02210141020
TOTAL200:0010137/6358.7%26/4065%11/2347.8%16/2176.2%71926282314122117
     

