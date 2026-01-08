Ο Ντίνος Μήτογλου έχει μείνει εκτός για τον Παναθηναϊκό, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους. Δείτε αναλυτικά τις απουσίες και τους αμφίβολους για την αποψινή βραδιά.

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η 21η αγωνιστική της EuroLeague, εκεί όπου δεσπόζει αυτήν του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Με τους «πράσινους» να ψάχνουν μία νίκη, μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα απέναντι σε Ολυμπιακό και Αρμάνι. Δείτε τις απουσίες των ομάδων ενόψει των αποψινών αναμετρήσεων.

Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια

Για τους «πράσινους» η απουσία ακούει στο όνομα του Ντίνου Μήτογλου, που υπέστη θλάση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ενώ όσον αφορά τη Βίρτους, εκτός έχει τεθεί ο Λούκα Βιλντόζα, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί για το αν θα αγωνιστούν οι Μουχάμεντ Ντιούφ και Φραντσέσκο Φεράρι.

Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε

Έχει συνηθίσει την απουσία του Τζαϊτέ η Ντουμπάι, που δε θα έχει και τον Μέισον, ενώ αμφίβολοι για το ματς είναι οι Κόντιτς και Μούσα.

Από πλευράς Φενέρμπαχτσε, εκτός είναι οι Μπανγκό, Μπιτίμ, Ντε Κολό, Γουίλμπεκιν και Ζάγκαρς.

Βαλένθια - Μονακό

Πλήρεις εμφανίζονται στην αναμέτρηση οι Ισπανοί, ενώ για τη Μονακό είναι εκτός ο Τζόζεφ που δεν έχει δηλωθεί στην EuroLeague και παραμένει αμφίβολος ο Μακουντού.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι δεν υπολογίζει στους Ντάουτιν, Γουόκερ και Χάνκινς, ενώ αμφίβολος για τη Ρεάλ παραμένει ο Ντεκ.