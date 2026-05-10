Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τελικά αναλυτικό βίντεο στην Euroleague όσον αφορά την διαιτησία της σειράς, ειδικά μετά το Game 1.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει την αποκάλυψη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι «ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως προβλέπεται, επίσημο βίντεο προς την EuroLeague και αναμένει με ενδιαφέρον την επίσημη απάντησή της».

Πράγματι η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε το αναλυτικό βίντεο στην διοργανώτρια αρχή της Euroleague, και πλέον, περιμένει την απάντησή της.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω βίντεο εστιάζεται κυρίως η διαιτησία του Game 4 με την Βαλένθια συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες φάσεις από το παιχνίδι. Το δεύτερο σκέλος του βίντεο εστιάζει στην εμφανή αλλαγή των διαιτητικών κριτηρίων μετά το Game 1, ειδικά ως προς την αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε 102 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να κερδίσει κάποιο φάουλ όπως ανέφερε και ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, ήτοι κέρδισε το τελευταίο του φάουλ στη σειρά στο 23' του Game 2 στην Ισπανία.

Πώς μεταφράζεται αυτό με αριθμούς όπως το έστειλα ο Παναθηναϊκός; Ο Ναν έχει κερδίσει δύο φάουλ και έχει «εκτελέσει» μία βολή στα τρία τελευταία ματς των δύο ομάδων, ενώ συνολικά στη σειρά έχει πέντε κερδισμένα φάουλ και ισάριθμες «εκτελεσμένες» βολές.