Ο Εργκίν Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens και ύψωσε τις γροθιές του στον κόσμο που έδειχνε τη στήριξή του.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της EuroLeague στο πλαίσιο της «διαβολοβδομάδας» και στοχεύει να σπάσει το... ρόδι με νίκη στην έδρα του.

Το 2026 δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο για τους «πράσινους» που μετρούν ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens και φιλοδοξούν να γυρίσουν τον διακόπτη κόντρα στους Ιταλούς.

Μάλιστα, ο κόσμος ήθελε να δείξει τη στήριξή του στην ομάδα και κατά την είσοδο του Εργκίν Άταμαν στο γήπεδο, τον αποθέωσε και έκανε σύνθημα το όνομά του. Ο Τούρκος προπονητής ύψωσε τις γροθιές του με τον χαρακτηριστικό του τρόπο προς τους φιλάθλους.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta