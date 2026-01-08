Για το ρόστε του Ολυμπιακού μετά την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά και την επιστροφή των τραυματιών μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε τόσο για το απουσιολόγιο του Ολυμπιακού ενόψει Μπάγερν (9/1 - 21:15), σε ένα παιχνίδι όπου θα επιστρέψει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ενώ απάντησε για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς που μπαίνει από σήμερα στις προπονήσεις, καθώς και για τη νοοτροπία των Ελλήνων φιλάθλων.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα».

Για τον Τζόουνς: «Το πλάνο εμείς είναι ότι δεν είναι ίδια κατάσταση με τον Μόρις επειδή έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη χημεία μας. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα».

Για την Μπάγερν: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει δύο ψηλούς που είναι καλοί αμυντικοί και mobile και έχει σαν ομάδα άλλη εικόνα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, προέρχονται από νίκη και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν γιατί έτσι θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι».

Για τα νέα δεδομένα στο ρόστερ: «Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια παίκτες. Θα ήθελε να δουλεύει με έναν κορμό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάποιος με ρώτησε “τι είναι καλύτερο, να πάρεις έναν τίτλο ή να είσαι πρωταθλητής στις μεταγραφές;”. Εδώ στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε, κυρίως οι οπαδοί μας. Μόλις παίρνουμε κάποιον θεωρούμε πως η ομάδα μας είναι αχτύπητη. Προφανώς απαιτείται πολλή δουλειά στο γήπεδο για να γίνει κάτι τέτοιο. Το ρόστερ μας είναι πολύ αξιόλογο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να μεταφραστεί σε αποτελέσματα, τίτλους και νίκες. Θέλει πολλή δουλειά για να συμβεί αυτό».

Για την αισιοδοξία που υπάρχει: «Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ελλήνων. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Αν ήμουν ξένος δεν θα διάβαζα. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε».