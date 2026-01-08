Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να δίνει κανονικά το παρών, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής, στην 21η στροφή της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει στη δράση για τον Ολυμπιακό, ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (9/1 - 21:15) με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σέρβος σέντερ δεν αγωνίστηκε απέναντι στον Άρη και τη Φενέρμπαχτσε, μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο ντέρμπι, αλλά επιστρέφει στη δράση και θα βρίσκεται κανονικά στη 12άδα του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαίωσε ο Μπαρτζώκας.

Εκεί όπου μπορεί να έχει δίπλα του και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Και έτσι, θα εξαρτηθεί το αν θα μπει ή όχι στη 12άδα. Άλλωστε, ο Τζόουνς ερχόμενος από την Παρτίζαν έχει αγωνιστικό ρυθμό, με τον Μπαρτζώκα να θέλει ιδανικά να τον δει να κάνει ντεμπούτο σε παιχνίδι πρωταθλήματος.

Τέλος, αμφίβολος παραμένει ο Φρανκ Νιλικίνα, που τραυματίστηκε μετά από ένα γλίστρημα στο ματς με τον Άρη την περασμένη Κυριακή.

«Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα». ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα, αναφερόμενος έτσι και στους Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ που έχουν μπει στις ομαδικές προπονήσεις.