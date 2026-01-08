Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπαίνει από σήμερα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναλύει το πλάνο ένταξης του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο πλάνο ένταξης του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας που μας πέρασε στην Αθήνα και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τα «ερυθρόλευκα».

Με τον Μπαρτζώκα να τονίζει τη διαφορά σε σχέση με τον Μόντε Μόρις, ο οποίος δεν είχε ρυθμό. Ο κόουτς του Ολυμπιακού τόνισε πως θα προτιμούσε να δει τον Τζόουνς να κάνει ντεμπούτο με την Καρδίτσα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το παράθυρο της συμμετοχής του στο ματς με την Μπάγερν (9/1 - 21:15).

«Το πλάνο εμείς είναι ότι δεν είναι ίδια κατάσταση με τον Μόρις επειδή έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη χημεία μας. Η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα, θα δούμε και αυτός πώς θα ανταποκριθεί. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα» ανέφερε ο Μπαρτζώκας.