Ο Νίκος Ψέλνει: «Έχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Ναν ή Χέιζ-Ντέιβις;»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο πλαίσιο του «Ο Νίκος Ψέλνει», αναρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής ή τον αντίστοιχο Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις όπως έχει ο Παναθηναϊκός.
Επίσης τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» αν είχαν κερδίσει τη Μονακό και τη Βαλένθια θα ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Έχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Ναν και Χέιζ Ντέιβις; Αυτό που λένε για τον Ολυμπιακό είναι πως δεν έχει παίκτες να βγουν εκτός συστήματος. Άνθρωπο για την τελευταία στιγμή που να τραβήξει την κατάσταση από τα μαλλιά ο Ολυμπιακός δεν έχει. Αυτό που θα ήταν ίσως ο Τζάρεντ Μπάτλερ και αυτό που δεν είναι κανείς παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτό μπορεί να του κοστίσει στην πορεία γιατί είμαστε 5 αγωνιστικές πριν το τέλος και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει διπλό απέναντι σε ομάδες την πρώτης δεκάδας, Με νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια, ο Ολυμπιακός θα ήταν στην πρώτη θέση».
Δείτε το απόσπασμα στο 1:02:06
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.