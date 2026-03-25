Ο Νίκος Ψέλνει: «Έχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Ναν ή Χέιζ-Ντέιβις;»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο πλαίσιο του «Ο Νίκος Ψέλνει», αναρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής ή τον αντίστοιχο Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις όπως έχει ο Παναθηναϊκός.

Επίσης τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» αν είχαν κερδίσει τη Μονακό και τη Βαλένθια θα ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχει ο Ολυμπιακός τον αντίστοιχο Ναν και Χέιζ Ντέιβις; Αυτό που λένε για τον Ολυμπιακό είναι πως δεν έχει παίκτες να βγουν εκτός συστήματος. Άνθρωπο για την τελευταία στιγμή που να τραβήξει την κατάσταση από τα μαλλιά ο Ολυμπιακός δεν έχει. Αυτό που θα ήταν ίσως ο Τζάρεντ Μπάτλερ και αυτό που δεν είναι κανείς παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτό μπορεί να του κοστίσει στην πορεία γιατί είμαστε 5 αγωνιστικές πριν το τέλος και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει διπλό απέναντι σε ομάδες την πρώτης δεκάδας, Με νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια, ο Ολυμπιακός θα ήταν στην πρώτη θέση».