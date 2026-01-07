Ο Κάι Τζόουνς «έβγαλε» τη φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με την Παρί όντας επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Γίνεται ένας παίκτης να έχει κάνει σπριντ προκειμένου να σταματήσει στα ίσια τον αντίπαλό του με chasedown block, στη συνέχεια να κάνει νέο σπριντ στην άλλη άκρη του παρκέ και να καρφώσει εμφατικά τη μπάλα;

Ε, όταν μιλάμε για τον Κάι Τζόουνς της Αναντολού Εφές, γίνεται και... παραγίνεται κάτι που απέδειξε εμφατικά στην αναμέτρηση με την Παρί.

Ο Αμερικανός σέντερ της τουρκικής ομάδας πρώτα φιλοδώρησε τον Τζάρεντ Ρόντεν με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ και στη συνέχεια έτρεξε όλο το γήπεδο για το τρομερό κάρφωμα ύστερα από την ασίστ του Ροντρίγκ Μπομπουά!