Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού στην Πόλη και στέκεται στο πόσο έλειψε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Φενέρ και γνώρισε την ήττα στην Πόλη, μια ήττα που όμως δεν πληγώνει τίποτα περισσότερο παρά μόνο τον εγωισμό των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σαφώς ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να κερδίζει και κάθε παιχνίδι στο οποίο δεν το πετυχαίνει, είναι μια αποτυχία. Από την άλλη όμως έπαιξε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης και με πολλές και σημαντικές απουσίες.

Και αν οι απουσίες των Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Γουόρντ μετρούν καιρό και ο Ολυμπιακός έχει βρει τον τρόπονα ζήσει χωρίς αυτούς για την ώρα, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν στεκόμαστε στον Νιλικίνα γιατί υπάρχει και ο Μόντε Μόρις πλέον.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη θέση «5» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετρά 11 πόντους, 7.7 ριμπάουντ (δεύτερος στην Ευρώπη), 1.6 ασίστ, 0.8 κλεψίματα, 0.8 μπλοκς και 21.7 βαθμούς στην αξιολόγηση, νούμερο που τον έφερνε στην πρώτη θέση, πριν τον ξεπεράσει ο Βεζένκοβ με τους 32 βαθμούς που συγκέντρωσε στην Πόλη.

Το βασικότερο όμως είναι πως με τον Μιλουτίνοφ στο παρκέ οι αντίπαλοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στα ριμπάουντ, ενώ στο σορτ ρολ που παίζει ο Ολυμπιακός όποτε πιέζεται στο πικ εν ρολ, ο Σέρβος... διδάσκει το πώς πρέπει να κινείται ο ψηλός σε αυτή τη συνθήκη παιχνιδιού.

Με λίγα λόγια, η Φενέρ, εάν ο Μιλουτίνοφ ήταν στο παρκέ, δεν θα είχε ποτέ 14 επιθετικά ριμπάουντ, ούτε θα έβρισκε 21 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Αλλά με το «αν» έκανε καριέρα μόνο ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με την ταινία «Αν» (πολύ ωραία ταινία, ό,τι πρέπει για ζευγαράκια btw).

Το θετικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως, ακόμη και με τα προβλήματα που είχε, έμεινε πιστός στις αρχές του και έδειξε την ταυτότητά του στο παρκέ. ήταν μέσα στο ματς σχεδόν σε όλη την διάρκεια, έβγαλε σκληράδα και προσωπικότητα σε άμυνα και επίθεση και, παρότι έχασε, έχασε έχοντας δώσει τη μάχη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι ομάδες που μένουν πιστές στο πλάνο και την ταυτότητά τους, μπορούν να φτάσουν μακριά.

Στο δια ταύτα, ο Ολυμπιακός έχασε ένα ζόρικο ματς, αλλά συνεχίζει τη ζωή του. Δεν ήταν κάποιο ματς που αν το χάσεις «χάνεσαι». Άλλωστε με τα «διπλά» σε Μπολόνια και ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός είχε... λίπος για να κάψει. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ματς που το μαθαίνεις από αυτό, το αφήνεις πίσω και συνεχίζεις τη ζωή σου. Το ματς με την Μπάγερν όμως είναι μια άλλη ιστορία και στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να αφήσουν την αναμέτρηση να περάσει έτσι.

Ό,τι απουσία και να έχει να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το «πρέπει» σε αυτό το παιχνίδι του ΣΕΦ είναι τόσο μεγάλο που δεν επιτρέπεται να πετύχει κάτι λιγότερο από τη νίκη. Και ας έρθει με κακό μπάσκετ, κάτι που όμως δεν περιμένουμε να συμβεί. Είπαμε, ο Ολυμπιακός παίζει το δικό του μπάσκετ και δείχνει στο παρκέ την ταυτότητά του.

Μένει να το κάνει και απέναντι στην Μπάγερν, να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στον ίσιο δρόμο, τον δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζει εδώ και αρκετές εβδομάδες η ομάδα του Πειραιά.

ΥΓ. Βλέποντας το πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση και τα στατιστικά δεν μπορεί να μην πεις ένα «γαμώτο» που ο Μιλουτίνοφ είδε από τον πάγκο την αναμέτρηση.

ΥΓ2. Ο Χολ ήταν καλός, όμως ακόμη και σε μια ημέρα που έδωσε νούμερα, στο πίσω μέρος του παρκέ δεν έδωσε την σιγουριά που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Το θετικό είναι πως έρχεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς το επόμενο διάστημα, ενώ ο Χολ μπορεί να βρει κίνητρο να δώσει κάτι περισσότερο με αφορμή την απόκτηση του συμπατριώτη του.

ΥΓ3. Όταν θέλω να γελάσω, βλέπω τα σχόλια εκείνων που έλεγαν με στόμφο το καλοκαίρι πως «ο Μιλουτίνοφ δεν αξίζει τα λεφτά που παίρνει».

ΥΓ4. Για εμάς που μεγαλώσαμε στον Μίλωνα, η είδηση του θανάτου του κυρίου Δημήτρη Γκογκόρη μας γέμισε με θλίψη. Κύριος με όλη την σημασία της λέξεως, πάντα με τον καλό λόγο. Καλό παράδεισο κύριε Δημήτρη. Και όταν δείτε τον μπαμπά, αφού πείτε τα νέα σας, πείτε του πως μου λείπει.

