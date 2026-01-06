Μπαρτζώκας: «Δεν έχω παράπονο από τους παίκτες μου» - Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Βεζένκοβ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε παράπονο από τους παίκτες του παρά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ μίλησε για τις ενοχλήσεις που ένιωσε στους οπίσθιους μηριαίους ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που στερήθηκε των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ και του Φρανκ Νιλικίνα. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στην προσπάθεια των παικτών του, τονίζοντας ότι δεν έχει παράπονο.

Ενώ στο τέλος μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοβ, που ένιωσε ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Θεωρώ πως κάναμε πολύ σοβαρή προσπάθεια για περισσότερα από 35 λεπτά, λαμβάνοντας υπόψιν πως σε αυτό το παιχνίδι μας έλειψαν πολλοί παίκτες. Ήταν ένα παιχνίδι που η Φενέρ έπαιξε με πολλές αλλαγές στην άμυνα και η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν πολύ σημαντική για εμάς σήμερα.

Ωστόσο, είναι φυσιολογικό αυτό, στον μαραθώνιο της EuroLeague θα σου λείψουν αρκετοί παίκτες. Παρόλα αυτά εσύ πρέπει να συνεχίζεις να παίζεις ως ομάδα και να είσαι ανταγωνιστικός και εμείς το κάναμε αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Ήταν κάποια συγκεκριμένα plays επιθετικά και αμυντικά, το κακό timing, το μομέντουμ όταν χάσαμε τέσσερα λέι απ σε σημαντικό σημείο του αγώνα στο τέταρτο δεκάλεπτο και το τρίποντο και φάουλ του Μέλι θεωρώ πως τελείωσε το ματς.

Είναι, όμως, ΟΚ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως προερχόμαστε από ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση όπως ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό και μερικές φορές νιώθεις άδειος μετά από τέτοια ματς. Ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ακόμη πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι η Φενέρμπαχτσε. Θα έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη σκληράδα. Δεν ήμασταν τόσο σκληροί όσο η Φενέρμπαχτσε. Ξέρουμε πως παίζουν με αυτό το στυλ, αρπάζουν, πιέζουν... Έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό, αλλά δεν το κάναμε και τα σαράντα λεπτά».

Για τον Φουρνιέ: «Είναι φανταστικός παίκτης. Είναι τρομερή προσθήκη για εμάς. Είναι ηγέτης με τον τρόπο που παίζει, με τον τρόπο που θυσιάζει τον εαυτό του μερικές φορές. Εμείς μέσα στην ομάδα το ξέρουμε αυτό. Θεωρώ πως θα βελτιωθούν τα ποσοστά του όσο κυλά η σεζόν, όταν θα έρχονται τα μεγάλα παιχνίδια. Το ίδιο έκανε και την περσινή σεζόν. Δεν είναι κάτι για το οποίο ανησυχώ».

Για το ρεκόρ του Παπανικολάου που είναι κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού: «Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου ο Κώστας. Η σταθερότητα που έχει σε τόσο υψηλό επίπεδο και το ότι έχει αυτά τα απίστευτα νούμερα, παρότι την ίδια στιγμή δεν ενδιαφέρεται για αυτά είναι κάτι ανεκτίμητο».

Για το αν οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Βεζένκοβ είναι κάτι σοβαρό: «Δεν νομίζω. Ένιωσε ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο. Δεν νομίζω πως είναι κάτι σοβαρό. Όμως, στην EuroLeague που παίζουμε σε δύο μέρες ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Θα δούμε».