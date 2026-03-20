Μιλουτίνοφ: Το «Rafale» της «αεροπορίας» του Ολυμπιακού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριαρχεί στους «αιθέρες» και δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague, αποτελώντας τον πλέον επιδραστικό σέντερ της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας για τα playoffs της Euroleague στον δρόμο για το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της διοργάνωσης και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ένας από τους λόγους της κυριαρχίας των «ερυθρολεύκων». Ο Σέρβος σέντερ αποτελεί το απόλυτο «όπλο» της εναέριας υπεροχής του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Είναι το «Rafale» της «ερυθρόλευκης» αεροπορίας.

Από την αρχή της χρονιάς ο «Μίλου» λειτουργεί με την ακρίβεια και τη σταθερότητα ενός μαχητικού τελευταίας γενιάς. Σε 30 αγώνες ως βασικός, με 22:14 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, έχει 10.9 πόντους και 7.2 ριμπάουντ (3.3 επιθετικά και 3.9 αμυντικά), ενώ το εντυπωσιακό PIR 20.6 αποτυπώνει πλήρως την επιρροή του και την επίδραση που έχει στο παιχνίδι. Ουσιαστικά, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ όση ώρα βρίσκεται στο παρκέ είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στο «ζωγραφιστό».

Best duo in the league? pic.twitter.com/hOGVmMLf0N — EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2026

Το μεγαλύτερο «όπλο» του ωστόσο, δεν είναι το σκοράρισμα και η αποτελεσματικότητα του να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι, ή να λειτουργεί ως πλέι μέικερ ρακέτας που τον είδαμε στον αγώνα με τη Μπασκόνια, όσο στις «μάχες των αιθέρων», όπου κρίνονται κατά βάση οι αγώνες.

Με 217 συνολικά ριμπάουντ (99 επιθετικά, 118 αμυντικά), ο Σέρβος σέντερ ελέγχει την «εναέρια κυκλοφορία» χωρίς να αφήνει τον οποιονδήποτε να τον αμφισβητήσει. Κάθε άστοχο σουτ μετατρέπεται σε... δεύτερη ευκαιρία, όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, ενώ στην άμυνα το ριμπάουντ του επιτρέπει την ανάπτυξη της ομάδας στο ανοικτό γήπεδο, όπου είναι πολύ αποτελεσματική. Πρόκειται για τον παίκτη που από τη θέση του σέντερ «καθαρίζει» ότι κινείται στους «αιθέρες».

Η αποτελεσματικότητά του στην επίθεση χαρακτηρίζεται από... χειρουργική ακρίβεια με το ποσοστό να φτάνει στο 70.6% στα δίποντα (115/163), με τελειώματα κοντά στο καλάθι που δεν αφήνουν περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Δεν χρειάζεται να πάρει πολλές κατοχές, λειτουργεί με αποδοτικότητα, όπως ένα Rafale που χτυπά με ακρίβεια στόχο από μεγάλη απόσταση προσφέροντας υπεροχή σε αερομαχίες.

Παράλληλα, προσφέρει ισορροπία σε όλο το κομμάτι του παιχνιδιού για την ομάδα του με 1.4 ασίστ, 0.8 κλεψίματα και 0.7 τάπες ανά αγώνα. Δεν είναι απλώς ένας άριστος παίκτης στα τελειώματα κοντά στο καλάθι, αλλά αποτελεί βασικό «πυλώνα» στον οποίο στηρίζεται το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στο παιχνίδι του είναι η συνέπεια στις συνεχόμενες εμφανίσεις υψηλού επιπέδου (έχει πολλά παιχνίδια με PIR πάνω από 25 και κορυφαία απέναντι στη Βαλένθια με 31 στον αγώνα του πρώτου γύρου) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει... εξάρσεις στην απόδοση του, αλλά είναι σταθερά στο κορυφαίο επίπεδο. Μάλιστα, πριν από τον αγώνα με τη Μπασκόνια που είχε 24 στο PIR με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, προηγήθηκε το χαμένο παιχνίδι με τη Μονακό στο πριγκιπάτο, όπου έφτασε το 30 στο PIR με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Στην «αεροπορία» του Ολυμπιακού, μπορεί να υπάρχουν πλέον και άλλοι ρόλοι, όπως εκείνος που έχει ο Ταϊρίκ Τζόουνς που προσθέσει μπόλικη ενέργεια και αθλητικότητα στην πεντάδα κοντά στο καλάθι. Ωστόσο, ένα είναι το απόλυτο «όπλο» εναέριας υπεροχής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν... πετά απλώς πάνω από το παρκέ, το ελέγχει πλήρως.

