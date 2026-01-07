Άταμαν: «Ελπίζω η πιο σημαντική μεταγραφή να είναι ο Λεσόρ εάν επιστρέψει σε 3-4 εβδομάδες»

Ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της media day για την αναμέτρηση με τη Βίρτους αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τα όσα έγιναν στο παρκέ.

Την ίδια εικόνα διατήρησε και στη media day ενόψει του ματς με τη Βίρτους (08/01, 21:15), ενώ παράλληλα μίλησε τόσο για το ενδεχόμενο της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό, όσο και για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ.

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως και πολλές άλλες ομάδες. Αλλά, όπως βλέπετε, τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι φαβορί και βρίσκονται ψηλά, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, προχώρησαν σε μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που στις μεγάλες ομάδες συζητιέται. Και ο σύλλογός μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί, ίσως κανένας, ίσως κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν αφορά μόνο εμάς.

Αυτή την περίοδο, μία από τις καλύτερες ομάδες είναι η Φενέρμπαχτσε. Υπέγραψε τον Νάντο Ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αν υπογράψουμε κι εμείς κάποιον, όμως, για εμάς η πιο σημαντική «μεταγραφή» θα είναι –ελπίζω σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες– η επιστροφή του Ματίας. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό για το υπόλοιπο της σεζόν».