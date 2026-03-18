Ιτούδης σε δημοσιογράφο: «Μην είσαι αγενής... »
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (93-82) της Παρί για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της EuroLeague με σπουδαία εμφάνιση των Αντόνιο Μπλέικνι και Ελάιτζα Μπράιαντ.
Με τη νίκη της αυτή, η περσινή κάτοχος του EuroCup «ανέβηκε» στο 19-11 και την πέμπτη θέση, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο, το αναβληθέν ντέρμπι απέναντι στην συμπολίτισσα Μακάμπι Τελ Αβίβ.
O Δημήτρης Ιτούδης μίλησε μετά τη δύσκολη νίκη της ομάδας του για την απαιτητική περίοδο που διανύει.
Αναλυτικά
«Μην είσαι αγενής, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Παίρνουμε αυτό που έχουμε. Άλλοι προπονητές δεν θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των παικτών μας, οπότε προχωράμε με ό,τι έχουμε και αυτό είναι που μας μένει. Πορεύομαι με ό,τι έχω, έτσι έχουν τα πράγματα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.