Ιτούδης σε δημοσιογράφο: «Μην είσαι αγενής... »

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χάποελ Τελ Αβίβ φέτος, μετά τη νίκη της κόντρα στην Παρί.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (93-82) της Παρί για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της EuroLeague με σπουδαία εμφάνιση των Αντόνιο Μπλέικνι και Ελάιτζα Μπράιαντ.

Με τη νίκη της αυτή, η περσινή κάτοχος του EuroCup «ανέβηκε» στο 19-11 και την πέμπτη θέση, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο, το αναβληθέν ντέρμπι απέναντι στην συμπολίτισσα Μακάμπι Τελ Αβίβ.

O Δημήτρης Ιτούδης μίλησε μετά τη δύσκολη νίκη της ομάδας του για την απαιτητική περίοδο που διανύει.

Αναλυτικά

«Μην είσαι αγενής, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Παίρνουμε αυτό που έχουμε. Άλλοι προπονητές δεν θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των παικτών μας, οπότε προχωράμε με ό,τι έχουμε και αυτό είναι που μας μένει. Πορεύομαι με ό,τι έχω, έτσι έχουν τα πράγματα».