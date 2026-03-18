Απίστευτο σκηνικό στο Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί: Η Τσαρούχα δεν άφησε τον Ιτούδη να χαιρετήσει τον Ταμπελίνι (vid)

Η Βάσω Τσαρούχα δεν επέτρεψε σε Ιτούδη και Ταμπελίνι να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία τους, καθώς απέμεναν ακόμη 11 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, παρότι ο αγώνας είχε ήδη κριθεί.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αν και δυσκολεύτηκε για σχεδόν 25 λεπτά, εν τέλει κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Παρί, επικρατώντας με 93-82 για το εξ΄αναβολής ματς της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με τη νίκη της αυτή, η περσινή κάτοχος του EuroCup «ανέβηκε» στο 19-11 και την πέμπτη θέση, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο, το αναβληθέν ντέρμπι απέναντι στην συμπολίτισσα Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το καλύτερο στιγμιότυπο της χθεσινής αναμέτρησης βέβαια δεν συνέβη εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ, αλλά λίγο πιο έξω από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, 11 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα και με την διαφορά ήδη στους 11 πόντους, η Παρί επέλεξε να μην εκδηλώσει επίθεση και απλά πέρασε τη μπάλα στο κέντρο, ίσα ίσα για να μπορέσει το παιχνίδι να τελειώσει.

Παράλληλα, ο προπονητής των γηπεδούχων, Δημήτρης Ιτούδης, πήγε προς τον αντίπαλο τεχνικό, τον Φρανσέσκο Ταμπελίνι, με σκοπό να κάνει την καθιερωμένη χειραψία που γίνεται μεταξύ των επιτελείων μετά το τέλος κάθε ματς.

Η διαιτήτρια της αναμέτρησης όμως, Βάσω Τσαρούχα έβαλε «στοπ» στον έλληνα τεχνικό, κάνοντας του νεύμα να γυρίσει στο πάγκο του, ενώ στη συνέχεια όταν προσπάθησε να το ξανακάνει του το «απαγόρευσε», έως ότου τελειώσει και επίσημα η «κλεψύδρα» του αγώνα, χαρίζοντας μας ένα αρκετά αστείο στιγμιότυπο.