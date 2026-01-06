Ο Χουάντσο έφτασε το milestone των 100 τριπόντων με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά από την ήττα στην έδρα του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πολύ δυναμικά ξεκίνησε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν στην αναμέτρηση με όλους τους παίκτες να μπαίνουν με άλλη διάθεση στο παιχνίδι μετά και τη στήριξη που δέχθηκαν από τον κόσμο κατά την άφιξή τους στο γήπεδο.

Ανάμεσά τους και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που με το τρίποντο που πέτυχε από το πρώτο δεκάλεπτο έφτασε τα 100 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα του τριφυλλιού.