Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο έφτασε τα 100 τρίποντα στη EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά από την ήττα στην έδρα του κόντρα στον Ολυμπιακό.
Πολύ δυναμικά ξεκίνησε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν στην αναμέτρηση με όλους τους παίκτες να μπαίνουν με άλλη διάθεση στο παιχνίδι μετά και τη στήριξη που δέχθηκαν από τον κόσμο κατά την άφιξή τους στο γήπεδο.
Ανάμεσά τους και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που με το τρίποντο που πέτυχε από το πρώτο δεκάλεπτο έφτασε τα 100 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα του τριφυλλιού.
𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝! ☘️@juanchiviris41 just hit 100 EuroLeague three-pointers, adding one more achievement to his EuroLeague journey.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 6, 2026
Congratulations, Juancho! 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/H7cCs3uZ2i
