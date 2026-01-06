Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν την άφιξη της αποστολής στο «Telekom Center Athens» προκειμένου να αποθεώσουν την ομάδα.

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή της αποστολής του Παναθηναϊκού κατά την άφιξή της στο Telekom Center Athens για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική, οι φίλαθλοι των «πράσινων» θέλησαν να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα του Έργκιν Άταμαν, γι' αυτό και μεγάλη μερίδα των οπάδων περίμενε την αποστολή κατά την άφιξή της στο γήπεδο για το ματς με τους Ιταλούς.

«Πράσινη» εντυπωσιακή ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε έξω από το T-Center με τον κόσμο του τριφυλλιού να... ντομπάρει την ομάδα και τον κόουτς Άταμαν να απολαμβάνει την υποδοχή κάνοντας το σήμα της νίκης.

