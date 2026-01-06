Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην αγωνιστική πρόοδο της ομάδας του εν όψει του αγώνα με την Βιλερμπάν (6/1, 21:00) στην LDLC Arena της Λυών.

Μεγάλη πρόοδο έχει παρουσιάσει η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Σέρτζιο Σκαριόλο όπως εξήγησε εν όψει του αγώνα με την Βιλερμπάν στην LDLC Arena για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Μάλιστα, ο Ιταλός τεχνικός εξήγησε πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ρεκόρ 11-8 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και βρίσκεται στη δέκατη θέση της βαθμολογίας, την τελευταία που δίνει θέση στα play out και γι’ αυτό ζητάει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από τους παίκτες του.

«Αν σκεφτούμε που βρισκόμασταν τον Οκτώβριο σε σύγκριση με το που βρισκόμαστε τώρα, συνειδητοποιούμε την πρόοδο που έχουμε κάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά ακόμη βήματα μπροστά και θα θέλαμε πολύ να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σταδιακά στην βαθμολογία. Είμαστε μόνο δύο νίκες πίσω από την πρώτη θέση και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε νίκες για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε» δήλωσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Για άλλη μια φορά, ο Σκαριόλο αναφέρθηκε στο βαρύ πρόγραμμα των ομάδων καθώς η Ρεάλ θα κληθεί να παίξει τρία παιχνίδια (δυο για την Euroleague με Βιλερμπάν και Μακάμπι) και ένα για το ισπανικό πρωτάθλημα με την Ανδόρα.

«Ξεκινήσαμε τον δεύτερο γύρο. Μόλις που είχαμε χρόνο να αναπνεύσουμε, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το ταξίδι με πολλή συγκέντρωση και την επιθυμία να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε» εξήγησε.

Η Βιλερμπάν που προσέθεσε στο ρόστερ της τον Καμερουνέζο σέντερ Πολ Εμπουά, μετά την αποχώρηση του Νάντο Ντε Κολό θα δώσει πλέον τα «κλειδιά» στον Τομάς Ερτέλ και τον Γκλιν Γουότσον.

«Ο αντίπαλός μας είναι σε εξαιρετική φόρμα. Έχουν κερδίσει δύο παιχνίδια παίζοντας πολύ καλά. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα που έχει πολύ υψηλό ρυθμό και είναι πολύ δυνατή στη ρακέτα. Έχουν εξαιρετικούς χειριστές της μπάλας όπως ο Γουότσον και ο Ερτέλ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και ότι κανείς δεν έχει κερδίσει εύκολα εδώ» υπογράμμισε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Από την πλευρά του, ο Αργεντινός πλέι μέικερ της Ρεάλ Φακούντο Καμπάτσο επικεντρώθηκε στη «δυσκολία» της LDLC Arena, όπου η «βασίλισσα» υπέστη «μια πολύ δύσκολη ήττα» πέρυσι.

«Είναι μια αθλητική ομάδα όπου οποιοσδήποτε από τους παίκτες της μπορεί να αμυνθεί πολύ καλά απέναντι μας και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους επιτρέψουμε να επιβάλλουν τον ρυθμό τους» τόνισε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Η Ρεάλ που γνώρισε την εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα από την Μαρτσελόνα μετά από 37 σερί νίκες στην Liga Endesa, ξέρει πως πρέπει να είναι καλύτερη στα ριμπάουντ απέναντι στους Γάλλους, καθώς αυτός ήταν ένας τομέας που κόστισε στο ισπανικό ντέρμπι...

