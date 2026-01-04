Ξέσπασε ο Γιουλ: «Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε με λιγότερες από 48 ώρες ξεκούρασης»!

Μετά την ήττα στο Clásico, ο Σέρχιο Γιουλ επέκρινε το πιεσμένο καλεντάρι που ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να δώσει δύο αγώνες σε λιγότερες από 48 ώρες.

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ επιβεβαίωσε τη βελτίωσή της το τελευταίο διάστημα, επικρατώντας της Ρεάλ στη Μαδρίτη με 105-100. Οι Καταλανοί πήραν με εντυπωσιακό τρόπο το Clásico, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κέβιν Πάντερ και Νίκο Λαπροβίτολα που μέτρησαν από 19 πόντους, απαντώντας στους 27 του Μάριο Χεζόνια.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σέρχιο Γιουλ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε την Παρασκευή 2/1 στις 21:45 απέναντι στη Dubai Basketball και έπαιξε ξανά το μεσημέρι της Κυριακής 4/1 στις 13:30 κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

«Δεν υπήρξαν ούτε 48 ώρες ξεκούρασης: παίξαμε την Παρασκευή το βράδυ και ξανά σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν φαίνεται φυσιολογικό σε όποιον φτιάχνει το πρόγραμμα, αλλά σε μένα δεν φαίνεται! Είναι μια έκκληση στη λογική, δεν έχουν περάσει ούτε 48 ώρες και παίζαμε σε ένα Clásico!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιουλ.

