Ο Άλεκ Πίτερς, θα ντυθεί σεφ για μια μέρα και θα μαγειρέψει για τον κόσμο που θα βρεθεί στο εστιατόριό του, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Στο μικρολίμανο, βρίσκεται το εστιατόριο «The twenty five», το οποίο ανήκει στον Άλεκ Πίτερς.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, πέραν του μπάσκετ έχει αρχίσει να ασχολείται και με το κομμάτι των επιχειρήσεων, έχοντας ανοίξει ένα εστιατόριο στο μικρολίμανο.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου λίγο μετά της 18:00, ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» θα πάρει ρεπό από την προπόνηση της ομάδας και θα βρεθεί στην κουζίνα του μαγαζιού του, προκειμένου να μαγειρέψει για τον κόσμο που θα το επισκεφθεί.

Ο ίδιος μέσω ανάρτησης στα social media, προσκάλεσε τον κόσμο που θα βρεθεί στο μικρολίμανο εκείνη τη μέρα, για να ευχαριστηθεί το γεύμα του που θα είναι μαγειρεμένο από τον ίδιο.

Η ανακοίνωση του μαγαζιού:

«Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο Alec Peters περνά στην κουζίνα μαζί με την ομάδα του TWENTYFIVE και σας προσκαλεί σε μια interactive γαστρονομική εμπειρία δημιουργώντας γευστικά signature πιάτα και μοιράζοντας την αγάπη του για τη μαγειρική σε μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη.»