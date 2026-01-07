Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο είπε «όχι» σε πρόταση του Ολυμπιακού για τον 17χρονο στόπερ Λουίς Εντουάρντο.

Νωρίτερα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα έφερναν τον Κουιαμπάνο μια ανάσα από τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό από τη Νότιγχαμ, ενώ νέα ρεπορτάζ από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για κίνηση του Ολυμπιακού για τον νεαρό στόπερ της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ Εντουάρντο Γκαμπάρντο, πληροφορία που αναπαράγουν διάφορα Μέσα που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Γκρέμιο, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον 17χρονο Βραζιλιάνο στόπερ.

🚨 O Grêmio rejeitou uma oferta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) pelo zagueiro Luís Eduardo, de apenas 17 anos.



A proposta foi enviada pelo Olympiacos, da Grécia, mas o Tricolor optou por manter o jovem, que é tratado como uma das grandes promessas do clube.



🗞️… pic.twitter.com/tWXLM7ow3o Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς January 7, 2026

Όπως τονίζεται, η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν ύψους 4 εκατ. ευρώ που απορρίφθηκε όμως από το βραζιλιάνικο κλαμπ καθώς θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα της ομάδας.

Ο Λουίς Εντουάρντο δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Γκρέμιο ως τον Μάιο του 2028. Έχει ύψος 1,88μ και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκρέμιο, ενώ με την Κ17 της Βραζιλίας μετράει 13 συμμετοχές.