Κάριους: «Μπορώ να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα για να είμαστε πετυχημένοι»

Ο Γουίλ Κάριους έκανε τις πρώτες δηλώσεις του σαν παίκτης του Περιστερίου.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε την Δευτέρα την απόκτηση του Γουίλ Κάριους, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, για την ενίσχυση στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα πραγματοποίησε την Τρίτη ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ. Συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας εν όψει του αγώνα της Κυριακής (11/1, 16:00, ΕΡΤ2) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Μίλησα με τους προπονητές, μου εξήγησαν το πλάνο και το θεώρησα ως μια εξαιρετική ευκαιρία να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω ότι το Περιστέρι Betsson είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Ήταν πολύ εύκολο λοιπόν να πάρω την απόφαση και όλοι με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο» υποστήριξε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γουίλ Κάριους.

Όσον αφορά τα στοιχεία που μπορεί να προσδώσει στο παιχνίδι της ομάδας, επισήμανε: «Μπορώ να μαρκάρω σε οποιαδήπορε θέση και να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα για να είμαστε στο τέλος πετυχημένοι».

Για τον κόσμο της ομάδας είπε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δω τους οπαδούς του Περιστερίου Betsson απο κοντά. Έχω ακούσει πολλά καλά λόγια γι’ αυτούς και γενικότερα πόσο θερμοί είναι οι οπαδοί στην Ελλάδα και αγαπούν τις ομάδες τους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά σας…».