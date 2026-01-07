Παίκτρια από την Αίγυπτο πήρε wild card σε τουρνουά ITF W35 στο Ναϊρόμπι, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν είχε την ελάχιστη καν σχέση με το άθλημα.

Πίσω από τη λάμψη των μεγάλων τουρνουά, υπάρχουν και εκείνα όπου παίκτες και παίκτριες επιχειρούν να βρουν τον δρόμο τους και να ανελιχθούν σε ένα δύσκολο σπορ όπως το τένις.

Όμως αυτό που συνέβη στο ITF W35 στο Ναϊρόμπι, δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Να σημειώσουμε ότι το ITF World Tennis Tour είναι το χαμηλότερο από τα τουρνουά για επαγγελματίες παίκτριες, πίσω από τα κορυφαία τουρνουά WTA και ATP και τα Challengers.

Στο τουρνουά ITF W35 στο Ναϊρόμπι, μεταξύ των παικτριών ήταν η Χατζάρ Αμπντελκαντέρ από την Αιγύπτο, που έλαβε wild card συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν έχει κατάταξη.

Ο αγώνα της με τη Γερμανίδα, Λορένα Σάντελ (Νο.1026 στον κόσμο) εξελίχθηκε σε μια παρωδία. Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα την αδυναμία της να παίξει τένις, και όχι μόνο αυτό, η Αιγύπτια δεν γνώριζε καν σε ποια πλευρά του γηπέδου να σταθεί για να επιστρέψει ή να σερβίρει. Τώρα πώς πήρε wild card σε επαγγελματικό τένις, παραμένει ερωτηματικό.

Το... παιχνίδι διήρκεσε μόλις 37 λεπτά, με τη Γερμανίδα να επικρατεί με 6-0, 6-0, την Αμπντελκαντέρ να κατακτά όλους κι όλους τρεις πόντους στον αγώνα, οι δύο από διπλά λάθη της αντιπάλους του, ενώ η ίδια υπέπεσε σε 20 αβίαστα λάθη.