Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να επαναφέρει τον Βλαχοδήμο στην ομάδα του κι ότι είναι ανταγωνιστής της Σεβίλλης.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι πλέον βασικός με τη Σεβίλλη, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ματίας Αλμέιδα και την εκτίμηση του κόσμου με 15 συμμετοχές έως τώρα, αλλά στην Ισπανία βλέπουν μπροστά τους τον Παναθηναϊκό.

Η ισπανική ομάδα φέρεται διατεθειμένη ν' αγοράσει τον Βλαχοδήμο από τη Νιούκαστλ, με την οποία ο διεθνής γκολκίπερ έχει συμβόλαιο έως το 2028, ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ της Estadio Deportivo, τοπικό μέσο της Σεβίλλης, ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός αντίπαλος, στην επιθυμία της να κρατήσει τον παίκτη.

Ο 31χρονος (26/4/94) τερματοφύλακας με ύψος 1,91 έπαιξε στον Παναθηναϊκό από τον Γενάρη του 2016 έως το καλοκαίρι του 2018, κατέγραψε 63 συμμετοχές και δεν έχει κρύψει με δηλώσεις του στο παρελθόν, ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο τριφύλλι.

«Εμπόδιο για τη Σεβίλλη με τον Βλαχοδήμο λόγω της φημολογούμενης παρέμβασης του Παναθηναϊκού», είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ, στο οποίο αναφέρεται:

«Η Σεβίλλη επιθυμεί να διατηρήσει τον τερματοφύλακα μετά τη λήξη του δανεισμού του, βασιζόμενη στη θετική του διάθεση να παραμείνει, ωστόσο αρχίζουν να εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι και από την Ελλάδα γίνεται ήδη λόγος για πραγματική απειλή στον στόχο των Ανδαλουσιάνων.

Ο Αντόνιο Κορδόν πέτυχε απόλυτα το περασμένο καλοκαίρι, εξασφαλίζοντας –και μάλιστα απροσδόκητα– τον δανεισμό του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, μετά την απόκτησή του από τη Νιούκαστλ έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ελληνογερμανός τερματοφύλακας αποτελεί μία από τις ελάχιστες θετικές ειδήσεις για τη Σεβίλλη τη φετινή σεζόν, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις, τις σωτήριες επεμβάσεις και την αίσθηση ασφάλειας που αποπνέει. Στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», όπως επιβεβαίωσε και το ESTADIO Deportivo, υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να διατηρηθεί στο ρόστερ το προσεχές καλοκαίρι, όταν θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του.

Για να συμβεί αυτό, η Σεβίλλη θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον αγγλικό σύλλογο, καθώς στη συμφωνία δανεισμού δεν προβλέφθηκε οψιόν αγοράς. Ως εκ τούτου, η παραμονή του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη δεν φαντάζει καθόλου εύκολη, δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του συλλόγου, ενώ η Νιούκαστλ θα επιδιώξει να αποκομίσει οικονομικό όφελος, αφού ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2028, με οψιόν επέκτασης.

Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή η Σεβίλλη έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη θετική στάση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα. Όπως ανέφερε πρόσφατα και το περιβάλλον του, ο Βλαχοδήμος νιώθει καλά στην Ανδαλουσία. Ο ίδιος δήλωσε δημόσια ότι είναι «ευτυχισμένος» στη Σεβίλλη και ότι βλέπει ως «πιθανό» το ενδεχόμενο να παραμείνει, διευκρινίζοντας όμως πως η τελική απόφαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο:

«Η οικογένειά μου κι εγώ νιώθουμε πολύ καλά εδώ, έχουμε βρει ένα σπίτι. Όμως το ποδόσφαιρο είναι καθημερινά ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και βρίσκομαι εδώ ως δανεικός. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και δεν γνωρίζω τι θα γίνει, αλλά στη Σεβίλλη είμαι χαρούμενος».

Ο Παναθηναϊκός, σοβαρός ανταγωνιστής το καλοκαίρι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Σεβίλλη είναι ο ανταγωνισμός που αναμένεται να υπάρξει για τον Βλαχοδήμο. Ήδη, ο Παναθηναϊκός –ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας– εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα το προσεχές καλοκαίρι, ώστε να ξεκινήσει δεύτερη θητεία στον σύλλογο, μετά τις σεζόν 2016/17 και 2017/18, όταν είχε αποκτηθεί από τη Στουτγκάρδη.

Το 2018 ο Παναθηναϊκός τον είχε πουλήσει στην Μπενφίκα έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον είναι διατεθειμένος να του προσφέρει την ευκαιρία επιστροφής στην Ελλάδα, όπου χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, τόσο για την πορεία του όσο και για τη συμβολή του στην εθνική ομάδα, στην οποία έχει επανακτήσει τη θέση του βασικού χάρη στην αναγέννησή του στη Σεβίλλη.

Προς το παρόν, ο Βλαχοδήμος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής στη Σεβίλλη και ο σύλλογος αρχίζει να διερευνά τις δυνατότητες, αν και το καλοκαίρι αναμένεται να μπουν πολλοί παράγοντες στο τραπέζι».