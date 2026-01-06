Ο Τζιαν Κλαβέλ υποβλήθηκε σε επέμβαση σταθεροποίησης του ώμου

Η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι ο Τζιαν Κλαβέλ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης του δεξιού του ώμου.

Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Τζιαν Κλαβέλ ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ωστόσο η «Ένωση» εξήγησε από την πρώτη στιγμή ότι στέκεται στο πλευρό του Πορτορικανού γκαρντ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο στην πρώτη του προπόνηση με τη «Ένωση».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σε επιτυχημένη επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης (επέμβαση Latarjet) του δεξιού του ώμου υπεβλήθη τη Δευτέρα (05/01/2026) ο διεθνής Πορτορικανός άσος Gian Clavell, στο Metropolitan General, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC και Διευθυντή της Κλινικής «Ώμου & Γόνατος» του Metropolitan General κ. Φραγκίσκο Ξυπνητό. Ευχόμαστε στον Gian ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνοδο στην αγωνιστική δράση».

