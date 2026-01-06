Η ψηλότερη παίκτρια στον κόσμο έκανε το ντεμπούτο της και οι αντίπαλές της δεινοπάθησαν να την μαρκάρουν!

Η Κινέζα Τζαν Ζιγιού «βλέπει» τον κόσμο από τα 2,26 μ., και οι αντίπαλές της σάστισαν προσπαθώντας να την μαρκάρουν!

Η Τζαν Ζιγιού θεωρείται η ψηλότερη παίκτρια στον κόσμο, με ύψος 2,26 μ., και έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, καθώς έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο της στη λίγκα WCBA.

Η διαφορά ύψους και μεγέθους της σε σχέση με τις συναθλήτριες, τις συμπαίκτριες και τις αντιπάλους της είναι εντυπωσιακή, διαλύοντας τον ανταγωνισμό. Η Κινέζα αθλήτρια έκανε το ντεμπούτο της στην εγχώρια λίγκα, πετυχαίνοντας 15 πόντους με 6/9 δίποντα και μαζεύοντας έξι ριμπάουντ σε μόλις 12 λεπτά συμμετοχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντίπαλές της σάστισαν προσπαθώντας να την μαρκάρουν, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό double-double με 68 πόντους και 24 ριμπάουντ σε αγώνα πρωταθλήματος Νεανίδων. Η Τζαν Ζιγιού ονειρεύεται το WNBA, και αρκετές ομάδες την έχουν ήδη στα ραντάρ τους για τα επόμενα χρόνια.

