Αρμάνι: Αμφίβολος κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Σιλντς
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Πέπε Ποέτα, πέραν των Ντιόπ, Σεστίνα, Μπολμάρο και Τονούτ, πλέον έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα που αφορά τον Σέιβον Σιλντς.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικοδανός, αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.
Η κατάστασή του, δεν προκαλεί μεγάλη ανησυχία στο «στρατόπεδο» των Ιταλών, ωστόσο η πιθανή συμμετοχή του κόντρα στους «πράσινους», μπορεί να αποβεί μοιραία, για την υγεία του.
Ο 31χρονος φόργουορντ, έχει ακολουθήσει την ομάδα στην Αθήνα και η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Επίσης λόγω των πολλών τραυματισμών που πλήττουν τον σύλλογο, η Αρμάνι βρίσκεται στην αγορά και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, όσον αφορά την ενίσχυσή της. Οι Ιταλοί παρακολουθούν όλες τις περιπτώσεις ελεύθερων παικτών ή εκείνων που μπορούν να βγουν από συμβόλαιο και θα κινηθεί αναλόγως. Πάντως, άμεσα δεν «καίγονται» για να πάρουν παίκτη.
